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    СМИ: «Чудо-женщину 3» могут отменить. Возвращение Генри Кавилла под вопросом

    8 декабря 2022
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    08.12.2022
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    1 минута на чтение
    СМИ: «Чудо-женщину 3» могут отменить. Возвращение Генри Кавилла тоже под вопросом

    Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказало о некоторых планах Джеймса Ганна и Питера Сафрана на киновселенную DC.

    Так, творческие руководители могут отказаться от «Чудо-женщины 3», потому что идея Пэтти Дженкинс для фильма в нынешнем ее виде не вписывается в концепцию нового направления

    Еще 6 декабря исполнительница главной роли Галь Гадот написала в соцсетях, что ей не терпится поделиться с фанатами деталями следующей главы в истории Чудо-женщины. Очевидно, тогда актриса не знала, что триквел под вопросом.

    Также Ганн и Сафран думают полностью отказаться от версий персонажей Зака Снайдера вместе с актерским составом, в том числе от Супермена Генри Кавилла и Аквамена Джейсона Момоа.

    Оба героя эпизодически появятся во «Флэше». Но в студии сомневаются, стоит ли оставлять камео Кавилла в картине, учитывая текущие планы.

    При этом Генри сыграл Человека из стали в «Черном Адаме» и рассказал после премьеры фильма, что наконец возвращается к роли могучего супергероя. И тогда Warner Bros. действительно планировала сделать сиквел фильма 2013 года.

    Сам «Черный Адам» вряд ли получит продолжение. Несмотря на ажиотаж, лента собрала всего 385 миллионов долларов, а бюджет оценивается в 190-230 миллионов долларов без учета затрат на маркетинг. Повезет, если фильм выйдет хотя бы в ноль.

    По данным источников, новое руководство не особо в восторге от того, как Дуэйн «Скала» Джонсон пытался «протолкнуть» идею с возвращением Генри Кавилла.

    А вот у Джейсона Момоа есть будущее в новой киновселенной DC. Он может оставить роль Аквамена и взяться за другого персонажа — Лобо, сквернословящего межгалактического охотника за головами.

    Другое проекты DC, находящиеся в работе или уже завершенные вроде «Шазама 2: Ярость богов», тоже вряд ли войдут в планы Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

    Однако, если верить инсайдерам, они не собираются отказываться от вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли.

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