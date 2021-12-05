СМИ: действие четвёртой части Bioshock развернётся в антарктическом городе в 1960-е

Ранее мы писали о слухах, что новая часть Bioshock расскажет о двух враждующих друг с другом городах — верхнем (свободном) и нижнем (изолированном).

Читайте также Слух: действие новой Bioshock развернется сразу в двух городах По данным твиттер-аккаунта Oops Leaks, новую Bioshock, которая сейчас носит рабочий подзаголовок Isolation, делают на движке Unreal Engine 5. Но интереснее всего информация о том, что в игре будет сразу […]

Теперь бывший редактор портала IGN Колин Мориарти поделился новой информацией о четвёртой части серии BioShock. В своём подкасте Sacred Symbols он сообщил, что игра носит рабочее название Parkside, и её события развернутся в 60-х годах прошлого века в вымышленном городе Антарктики под названием Борей (Borealis). Сюжет будет продолжать историю предыдущих игр серии.

VGC и Eurogamer подтвердили информацию о сеттинге игры, сославшись на собственные источники. По данным Мориарти, 2K Games дала студии Cloud Chamber полную творческую свободу для создания новой Bioshock, чтобы получился стоящий продукт. Пусть созданием новой части не занимается Кен Левин, автор BioShock и BioShock Infinite, в команде разработчиков продолжения трудятся многие профессионалы, работавшие над прошлыми частями.

Мориарти также заявил, что игру планируют выпустить в 2022 году. Её официальный анонс намечен на The Game Awards 2021, но если времени не хватит, то грядущую игру представят на E3 2022.

Ранее появлялась информация о том, что игру делают на движке Unreal Engine 5. Помимо этого, новая часть серии может стать игрой в открытом мире, построенном по принципу «песочницы».