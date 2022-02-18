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    Новости

    СМИ: Джон Уильямс пишет заглавную тему для сериала «Оби-Ван Кеноби»

    18 февраля 2022
    18.02.2022
    401
    0 минут на чтение
    СМИ: Джон Уильямс пишет заглавную тему для сериала «Оби-Ван Кеноби»

    По данным Variety, знаменитый композитор Джон Уильямс снова поработает с Lucasfilm. Он пишет заглавную тему для сериала «Оби-Ван Кеноби».

    С тех пор, как «Звёздными войнами» занимается Disney, Уильямс написал весь саундтрек к трилогии сиквелов, а также заглавную тему для «Хана Соло». Основным композитором картины выступил Джон Пауэлл. В «Оби-Ване Кеноби», по всей видимости, команда вернётся к той же схеме. Но кто стал основным композитором сериала, пока неизвестно — Людвиг Йоранссон, писавший музыку к «Мандалорцу» и «Книге Бобы Фетта» (тоже только заглавную тему), в проекте не задействован.

    Для Уильямса это первый телепроект со времён «Удивительных историй» 1985 года.

    В девятом эпизоде «Звёздных войн» Уильямс получил небольшое камео.

    В феврале Уильямсу исполнилось 90 лет. Сейчас он задействован в картине Спилберга «Фабельманы» и новом «Индиане Джонсе».

    Сериал про Оби-Вана Кеноби стартует 25 мая на Disney+. Его действие развернётся спустя 10 лет после событий «Мести Ситхов».

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     Александр Стрепетилов |  23.12.2021

    Собрали всю актуальную информацию по сериалам на ближайшие пару лет. Интересно, какие из проектов доберутся до экранов.

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