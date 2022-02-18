СМИ: Джон Уильямс пишет заглавную тему для сериала «Оби-Ван Кеноби»

По данным Variety, знаменитый композитор Джон Уильямс снова поработает с Lucasfilm. Он пишет заглавную тему для сериала «Оби-Ван Кеноби».

С тех пор, как «Звёздными войнами» занимается Disney, Уильямс написал весь саундтрек к трилогии сиквелов, а также заглавную тему для «Хана Соло». Основным композитором картины выступил Джон Пауэлл. В «Оби-Ване Кеноби», по всей видимости, команда вернётся к той же схеме. Но кто стал основным композитором сериала, пока неизвестно — Людвиг Йоранссон, писавший музыку к «Мандалорцу» и «Книге Бобы Фетта» (тоже только заглавную тему), в проекте не задействован.

Для Уильямса это первый телепроект со времён «Удивительных историй» 1985 года.

В девятом эпизоде «Звёздных войн» Уильямс получил небольшое камео.

В феврале Уильямсу исполнилось 90 лет. Сейчас он задействован в картине Спилберга «Фабельманы» и новом «Индиане Джонсе».

Сериал про Оби-Вана Кеноби стартует 25 мая на Disney+. Его действие развернётся спустя 10 лет после событий «Мести Ситхов».