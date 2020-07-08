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    СМИ: Джуд Лоу ведёт переговоры о роли Капитана Крюка в новом фильме про Питера Пэна

    8 июля 2020
    Кот-император
    08.07.2020
    1032
    1 минут на чтение
    СМИ: Джуд Лоу ведёт переговоры о роли Капитана Крюка в новом фильме про Питера Пэна

    По данным Deadline, Джуд Лоу может сыграть антагониста Капитана Крюка в игровой версии знаменитой сказки про Питера Пэна от Disney. Сейчас актёр ведёт переговоры с компанией.

    За фильмом закреплён постановщик Дэвид Лоури («Зелёный рыцарь», «История призрака» и снятый для Disney «Пит и его дракон»). Роль Вэнди исполнит Эвер Андерсон, а Пэна — Александр Молони, оба артисты-дети. Съёмки встали на паузу 13 марта из-за карантина.

    Сценарий новой версии написал Тоби Халбрукс по сказочной повести Дж. М. Барри «Питер и Венди». В основу картины ляжет версия Disney 1953-го, но Лоури планирует освежить историю и сделать ремейк, который не будет похож на другие фильмы о Питере Пэне.

    Одна из последних вышедших адаптаций — фильм 2015 года «Пэн: Путешествие в Нетландию», где Крюка сыграл Хью Джекман.

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    Кот-император
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