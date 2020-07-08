СМИ: Джуд Лоу ведёт переговоры о роли Капитана Крюка в новом фильме про Питера Пэна

По данным Deadline, Джуд Лоу может сыграть антагониста Капитана Крюка в игровой версии знаменитой сказки про Питера Пэна от Disney. Сейчас актёр ведёт переговоры с компанией.
За фильмом закреплён постановщик Дэвид Лоури («Зелёный рыцарь», «История призрака» и снятый для Disney «Пит и его дракон»). Роль Вэнди исполнит Эвер Андерсон, а Пэна — Александр Молони, оба артисты-дети. Съёмки встали на паузу 13 марта из-за карантина.
Сценарий новой версии написал Тоби Халбрукс по сказочной повести Дж. М. Барри «Питер и Венди». В основу картины ляжет версия Disney 1953-го, но Лоури планирует освежить историю и сделать ремейк, который не будет похож на другие фильмы о Питере Пэне.
Одна из последних вышедших адаптаций — фильм 2015 года «Пэн: Путешествие в Нетландию», где Крюка сыграл Хью Джекман.
Читайте также
Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство
Пытается разобраться, почему студия выбрала такую стратегию и почему это приносит деньги, и рассказываем обо всех анонсированных ремейках и «переосмыслениях».
Кристина Генри «Потерянный мальчишка»: Питер Пэн как садист-психопат
«Синдром Питера Пена» — так говорят про мужчин, которые хотят всегда оставаться безответственными мальчишками.
-
Еженедельная рассылка
Новости фантастики
Сразу две игры по World of Darkness: о вампирах (от авторов The Council) и оборотнях
В сентябре выйдет сборник неизданных рассказов Терри Пратчетта — не по Плоскому миру
Слух: новый фильм о Константине снимет студия Абрамса
Президент музыкального подразделения Disney рассказал о планах компании на «Трон 3»
Организаторы Comic Con Russia отменили фестиваль в 2020-м
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.