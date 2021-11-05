СМИ: Галь Гадот может сыграть Злую Королеву в новой адаптации «Белоснежки»

По данным Deadline, Галь Гадот («Чудо-женщина») подыскала себе следующий большой проект — она завершает переговоры о роли Злой Королевы в «Белоснежке». Да, Disney готовит новый киноремейк своей классической анимационной сказки.
Роль самой Белоснежки досталась молодой актрисе и исполнительнице Рейчел Зеглер («Вестсайдская история»).
Режиссёром назначен Марк Уэбб («Одарённая», «Почему женщины убивают», дилогия «Человека-Паука» с Гарфилдом). Источники говорят, что игровая адаптация расширит историю оригинала, в фильме появятся новые песни, которые напишут композиторы «Ла-Ла-Ленда» и «Величайшего шоумена». Производство должно начаться в 2022-м.
Мультфильм, напомним, вышел аж в 1938 году. В его основу легла знаменитая сказка Братьев Гримм.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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