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    Новости

    СМИ: Галь Гадот может сыграть Злую Королеву в новой адаптации «Белоснежки»

    5 ноября 2021
    05.11.2021
    948
    0 минут на чтение
    СМИ: Галь Гадот сыграет злую королеву в новой адаптации «Белоснежки»

    По данным Deadline, Галь Гадот («Чудо-женщина») подыскала себе следующий большой проект — она завершает переговоры о роли Злой Королевы в «Белоснежке». Да, Disney готовит новый киноремейк своей классической анимационной сказки.

    Роль самой Белоснежки досталась молодой актрисе и исполнительнице Рейчел Зеглер («Вестсайдская история»).

    Режиссёром назначен Марк Уэбб («Одарённая», «Почему женщины убивают», дилогия «Человека-Паука» с Гарфилдом). Источники говорят, что игровая адаптация расширит историю оригинала, в фильме появятся новые песни, которые напишут композиторы «Ла-Ла-Ленда» и «Величайшего шоумена». Производство должно начаться в 2022-м.

    Мультфильм, напомним, вышел аж в 1938 году. В его основу легла знаменитая сказка Братьев Гримм.

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