СМИ: глава Activision Бобби Котик знал и умалчивал о домогательствах в компании

Журналисты The Wall Street Journal опубликовали новое большое расследование об Activision, на этот раз посвященное генеральному директору компании Бобби Котику.

Мы выбрали из материала самое главное.

Оказалось, что нездоровая атмосфера царит не только в Blizzard, но и других студиях Activision, в числе которых Treyarch и Sledgehammer Games.

Так, бывшую сотрудницу Sledgehammer изнасиловал в 2016-2017 годах один из руководителей Хавьер Панамено. Но этот вопрос был урегулирован во внесудебном порядке.

А в 2017-м соруководителя Treyarch Дэн Бантинг обвинили в сексуальных домогательствах. Дело дошло до отдела кадров Activision, где порекомендовали его уволить. Тем не менее Бобби Котик не позволил это сделать.

Главу Activision также уличили в неподобающем обращении с некоторыми сотрудницами. К примеру, в 2016 году он в ярости отправил коллеге голосовое сообщение, в котором угрожал ее убить. Представители компании подчеркнули, что он сразу же извинился за «гиперболизированное и неуместное сообщение», и сожалеет о нем по сей день.

Также журналисты выяснили, что Дженнифер О’Нил оставила должность соруководителя Blizzard неспроста. Она разочаровалась в работе корпорации и пришла к выводу, что «компания никогда не будет правильно расставлять приоритеты для сотрудников».

В письме, отправленном члену юридической группы Activision, Джен рассказала, что в начале своей карьеры тоже подвергалась сексуальным домогательствам. А на посту главы Blizzard ей платили меньше, чем Майку Ибарре, занимавшему ту же должность.

Еще из интересного:

После выхода материала The Wall Street Journal к журналистам издания от лица компании обратился сам Бобби Котик.

Генеральный директор описал расследование как «статью, которая создает неточное и вводящее в заблуждение представление о компании, обо мне лично и руководстве».

По словам Котика, любой, кто сомневается в его стремлении создать самое гостеприимное и инклюзивное рабочее место, не понимает, насколько это для него важно.

Совет директоров поддержал Бобби Котика и подчеркнул, что он «надлежащим образом рассмотрел проблемы на рабочем месте, доведенные до его сведения».

По данным The Wall Street Journal, как только журналисты начали расследовать ситуацию внутри Activision, обвиненный в сексуальных домогательствах соруководитель Treyarch Дэн Бантинг покинул студию.

Репортер Джейсон Шрайер со ссылкой на свои источники рассказал, что за день до публикации материала сотрудникам компании пообещали неделю выходных в честь День благодарения. По мнению некоторых работников корпорации, так руководство хотело расположить к себе перед выходом расследования.

Incidentally, Activision emailed employees yesterday saying they'd get the entirety of next week off for Thanksgiving, which a few now theorize was to try to boost morale ahead of today's WSJ article

— Jason Schreier (@jasonschreier) November 16, 2021