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    Новости

    СМИ: глава Activision Бобби Котик знал и умалчивал о домогательствах в компании

    17 ноября 2021
    17.11.2021
    1061
    3 минуты на чтение
    СМИ: глава Activision Бобби Котик знал и умалчивал о домогательствах в компании 4

    Журналисты The Wall Street Journal опубликовали новое большое расследование об Activision, на этот раз посвященное генеральному директору компании Бобби Котику.

    Мы выбрали из материала самое главное.

    Что стало известно

    Оказалось, что нездоровая атмосфера царит не только в Blizzard, но и других студиях Activision, в числе которых Treyarch и Sledgehammer Games.

    Так, бывшую сотрудницу Sledgehammer изнасиловал в 2016-2017 годах один из руководителей Хавьер Панамено. Но этот вопрос был урегулирован во внесудебном порядке.

    А в 2017-м соруководителя Treyarch Дэн Бантинг обвинили в сексуальных домогательствах. Дело дошло до отдела кадров Activision, где порекомендовали его уволить. Тем не менее Бобби Котик не позволил это сделать.

    Главу Activision также уличили в неподобающем обращении с некоторыми сотрудницами. К примеру, в 2016 году он в ярости отправил коллеге голосовое сообщение, в котором угрожал ее убить. Представители компании подчеркнули, что он сразу же извинился за «гиперболизированное и неуместное сообщение», и сожалеет о нем по сей день.

    Также журналисты выяснили, что Дженнифер О’Нил оставила должность соруководителя Blizzard неспроста. Она разочаровалась в работе корпорации и пришла к выводу, что «компания никогда не будет правильно расставлять приоритеты для сотрудников».

    В письме, отправленном члену юридической группы Activision, Джен рассказала, что в начале своей карьеры тоже подвергалась сексуальным домогательствам. А на посту главы Blizzard ей платили меньше, чем Майку Ибарре, занимавшему ту же должность.

    Еще из интересного:

    • Бобби Котик знал о сексуальных домогательствах в Activision и Blizzard, но скрывал это от совета директоров;
    • В 2020-м группа сотрудниц киберспортивного отдела пожаловалась на неподобающее отношение — глава корпорации вновь это проигнорировал и не стал сообщать акционерам;
    • Котик часто бывал на корпоративах Activision, на которых женщины танцевали на шестах, а диджей призывал девушек больше пить, чтобы мужчины могли развлечься.

    Как отреагировала Activision

    После выхода материала The Wall Street Journal к журналистам издания от лица компании обратился сам Бобби Котик.

    Генеральный директор описал расследование как «статью, которая создает неточное и вводящее в заблуждение представление о компании, обо мне лично и руководстве».

    По словам Котика, любой, кто сомневается в его стремлении создать самое гостеприимное и инклюзивное рабочее место, не понимает, насколько это для него важно.

    Творчество и вдохновение лучше всего развиваются в безопасной, гостеприимной и уважительной среде. Альтернативы этому нет. И оставаться верными нашим ценностям без исключений — лучший способ сохранить наши кадры и привлечь новые таланты, которые нужны для реализации нашего огромного потенциала.

    Совет директоров поддержал Бобби Котика и подчеркнул, что он «надлежащим образом рассмотрел проблемы на рабочем месте, доведенные до его сведения».

    Цели, которые мы перед собой ставим, важны и амбициозны. Мы по-прежнему уверены в лидерстве, приверженности и способности Бобби Котика достичь этих целей.

    Что произошло дальше

    По данным The Wall Street Journal, как только журналисты начали расследовать ситуацию внутри Activision, обвиненный в сексуальных домогательствах соруководитель Treyarch Дэн Бантинг покинул студию.

    Репортер Джейсон Шрайер со ссылкой на свои источники рассказал, что за день до публикации материала сотрудникам компании пообещали неделю выходных в честь День благодарения. По мнению некоторых работников корпорации, так руководство хотело расположить к себе перед выходом расследования.

    Через несколько часов после выхода материала TWSJ и обращения Бобби Котика больше 150 сотрудников Activision Blizzard утроили забастовки перед офисами в Ирвайне и Миннесоте — и это были далеко не все недовольные ситуацией, многие поддержали коллег удаленно.

    Работники корпорации требуют сместить Котика с поста генерального директора и привлечь к расследованию стороннюю фирму, а не нанятую руководством организацию с дурной репутацией.

    СМИ: глава Activision Бобби Котик знал и умалчивал о домогательствах в компании СМИ: глава Activision Бобби Котик знал и умалчивал о домогательствах в компании 1

    А портал Hard Drive выпустил фейковую новостную заметку о смене имени Бобби Котика на фоне различных обвинений.

    Так журналисты решили обыграть то, как в Activision Blizzard странно решают проблемы. Как раз недавно разработчики Overwatch решили переименовать Маккри в Коула Кэсседи, поскольку героя назвали в честь одного из создателей игры, которого впоследствии обвинили в сексуальных домогательствах.

    «Нам неприятно слышать все ужасные истории о Бобби Котике. Как компания, мы не можем стоять в стороне и ничего не делать. Мы должны действовать, и именно поэтому мы немедленно меняем имя Бобби Котика на Фредди Флойд». — сказал президент Activision Blizzard Даниэль Алегре. «Мы надеемся, что с новым именем генерального директора мы наконец сможем двигаться дальше как компания, решив эту невероятно важную проблему. Все круто? Все довольны? Здорово!»

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    Собрали все основные события в одной заметке.

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    Редактор
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