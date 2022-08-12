СМИ: государство не даст показывать голливудские фильмы в России без согласия студий

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», идею Ассоциации владельцев кинотеатров прокатывать голливудские фильмы без согласия правообладателей отвергли на государственном уровне.

Тем не менее кинотеатрам выделят финансовую помощь, но в каком размере и когда именно, пока непонятно — скорее всего, в конце 2022-го или начале 2023 года.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров запрашивала у государства 6,5 миллиарда долларов в качестве поддержки, но Министерство финансов ей отказало и потребовало дополнительные обоснования.

В 2020 году государство на фоне пандемии коронавируса выделило 4,2 миллиарда долларов, которые поровну поделили между собой кинотеатры и российские продюсеры.