СМИ: государство не даст показывать голливудские фильмы в России без согласия студий

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», идею Ассоциации владельцев кинотеатров прокатывать голливудские фильмы без согласия правообладателей отвергли на государственном уровне.
Тем не менее кинотеатрам выделят финансовую помощь, но в каком размере и когда именно, пока непонятно — скорее всего, в конце 2022-го или начале 2023 года.
Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров запрашивала у государства 6,5 миллиарда долларов в качестве поддержки, но Министерство финансов ей отказало и потребовало дополнительные обоснования.
В 2020 году государство на фоне пандемии коронавируса выделило 4,2 миллиарда долларов, которые поровну поделили между собой кинотеатры и российские продюсеры.
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Редактор
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