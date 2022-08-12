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    Новости

    СМИ: государство не даст показывать голливудские фильмы в России без согласия студий

    12 августа 2022
    12.08.2022
    182
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    Государство отвергло инициативу по

    По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», идею Ассоциации владельцев кинотеатров прокатывать голливудские фильмы без согласия правообладателей отвергли на государственном уровне.

    Тем не менее кинотеатрам выделят финансовую помощь, но в каком размере и когда именно, пока непонятно — скорее всего, в конце 2022-го или начале 2023 года.

    Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров запрашивала у государства 6,5 миллиарда долларов в качестве поддержки, но Министерство финансов ей отказало и потребовало дополнительные обоснования.

    В 2020 году государство на фоне пандемии коронавируса выделило 4,2 миллиарда долларов, которые поровну поделили между собой кинотеатры и российские продюсеры.

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