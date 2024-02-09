СМИ: HBO делает спин-офф «Игры престолов» про завоевателя Эйгона Таргариена

По данным издания The Hollywood Reporter, HBO запустил в активное производство спин-офф «Игры престолов» про жестокого завоевателя Эйгона Таргариена.

Действие развернется за 130 лет до событий «Дома дракона». Сериал расскажет о том, как Эйгон Таргариен вместе со своими сестрами-женами объединил шесть из семи королевств Вестероса всего за два года.

Сценаристом выступает Маттсон Томлин, который работал над «Бэтменом» Мэтта Ривза, адаптацией комикса BRZRKR и мультсериалом «Терминатор» для Netflix.

Один из инсайдеров описал проект как «возврат к истокам». Однако что именно это значит в контексте, пока непонятно.

Напомним, второй сезон «Дома дракона» выйдет летом. Также в этом году пройдут съемки другого спин-оффа — «Межевого рыцаря».