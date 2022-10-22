СМИ: к актёрскому составу сиквела «Джокера» присоединился Гарри Лоути

Deadline пишет, что в актёрском составе продолжения «Джокера» пополнение — роль в фильме получил Гарри Лоути, известный по сериалу «Индустрия». Он присоединится к Хоакину Фениксу, Леди Гаге, Брендану Глисону, Кэтрин Кинер, Зази Битц и Джейкобу Лофленду.

По данным издания, у Лоути будет важная роль в сюжете, однако её подробности пока неизвестны.

Действие фильма будет происходить в лечебнице Аркхэм, в которой главный герой оказывается в конце оригинального фильма. Феникс вернётся к своей роли Артура Флека, ставшего Джокером, а Гага сыграет Харли Куинн, психиатра лечебницы Аркхэм, которая влюбляется в своего пациента.

Съёмки стартуют в начале следующего года, а премьера намечена на 4 октября 2024 года.