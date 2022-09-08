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    Новости

    СМИ: кинотеатры и книгоиздатели поддержали «принудительное лицензирование»

    8 сентября 2022
    08.09.2022
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    СМИ: кинотеатры и книгоиздатели поддержали «принудительное лицензирование»

    Фото: Disney

    По данным «Коммерсантъ», мнения участников рынка по поводу внесённого летом в Госдуму законопроекта о «принудительном лицензировании контента» разделились . Владельцы кинотеатров и книгоиздатели поддержали инициативу, в то время как стриминговые сервисы выступили против.

    Речь идёт о документе, который позволит российским компаниями через суд получать недоступные лицензии на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» правообладателей из «недружественных» стран. Свои отзывы на законопроект оставили Ассоциация владельцев кинотеатров, ассоциация «Интернет-видео» (куда входят IVI, Okko и другие онлайн-кинотеатры), а также Российский книжный союз.

    Он позволит кинотеатрам продолжить работу: большая часть их выручки приходилась на зарубежный контент, российское кино не может компенсировать убытки в ближайшие годы. <…>

    Мы обсуждаем технические детали, связанные, например, с предоставлением монтажного листа Госфильмофонду и получением прокатных удостоверений.

    Алексей Воронков, глава АВК

    В РКС тоже поддержали законопроект, поскольку, по словам члена комитета по цифровой трансформации РКС Максима Рябыко, в индустрии примерно половина зарубежных партнеров не готова продлевать контракты. Но в РКС настаивают, что нужно «подготовить механизм распределения неисключительных прав», например, через аукционы и реестр.

    Нужно также исключить риск возникновения ситуаций, когда, например, крупный игрок с большими ресурсами покупает права на электронную книгу, а другие издатели не смогут потом купить права на нее на бумагу.

    Максим Рябыко, член комитета по цифровой трансформации РКС

    В то же время в ассоциации «Интернет-видео» считают, что законопроект противоречит нормам и в целом логике Гражданского кодекса РФ, при этом нарушая и международные соглашения.

    Его реализация будет иметь долгосрочные разрушительные последствия для российской креативной индустрии.

    Алексей Бырдин, гендиректор ассоциации «Интернет-видео»

    Соавтор же законопроекта пояснил необходимость документа и обвинил во всём предпринимателей:

    Главная цель — обеспечить народу конституционное право на доступ к культурным ценностям и поддержать нашу экономику. Противодействие исходит от предпринимателей, для которых важны не интересы народа или отечественной экономики, а лишь бы не расстроить владельцев прав из недружественных стран.

    Андрей Кузнецов, депутат от «Справедливой России»

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