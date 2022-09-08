СМИ: кинотеатры и книгоиздатели поддержали «принудительное лицензирование»

Фото: Disney

По данным «Коммерсантъ», мнения участников рынка по поводу внесённого летом в Госдуму законопроекта о «принудительном лицензировании контента» разделились . Владельцы кинотеатров и книгоиздатели поддержали инициативу, в то время как стриминговые сервисы выступили против.

Речь идёт о документе, который позволит российским компаниями через суд получать недоступные лицензии на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» правообладателей из «недружественных» стран. Свои отзывы на законопроект оставили Ассоциация владельцев кинотеатров, ассоциация «Интернет-видео» (куда входят IVI, Okko и другие онлайн-кинотеатры), а также Российский книжный союз.

Он позволит кинотеатрам продолжить работу: большая часть их выручки приходилась на зарубежный контент, российское кино не может компенсировать убытки в ближайшие годы. <…> Мы обсуждаем технические детали, связанные, например, с предоставлением монтажного листа Госфильмофонду и получением прокатных удостоверений. Алексей Воронков, глава АВК

В РКС тоже поддержали законопроект, поскольку, по словам члена комитета по цифровой трансформации РКС Максима Рябыко, в индустрии примерно половина зарубежных партнеров не готова продлевать контракты. Но в РКС настаивают, что нужно «подготовить механизм распределения неисключительных прав», например, через аукционы и реестр.

Нужно также исключить риск возникновения ситуаций, когда, например, крупный игрок с большими ресурсами покупает права на электронную книгу, а другие издатели не смогут потом купить права на нее на бумагу. Максим Рябыко, член комитета по цифровой трансформации РКС

В то же время в ассоциации «Интернет-видео» считают, что законопроект противоречит нормам и в целом логике Гражданского кодекса РФ, при этом нарушая и международные соглашения.

Его реализация будет иметь долгосрочные разрушительные последствия для российской креативной индустрии. Алексей Бырдин, гендиректор ассоциации «Интернет-видео»

Соавтор же законопроекта пояснил необходимость документа и обвинил во всём предпринимателей: