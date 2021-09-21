СМИ: Комиссия по ценным бумагам США начала свое расследование в Activision Blizzard

Эпопея с Activision Blizzard продолжается: по данным The Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении корпорации.

Фирма хочет выяснить, как игровая компания реагировала на жалобы сотрудников на домогательства и дискриминацию, а также причины ухода работников.

Комиссия запросила у Activision Blizzard множество документов, а также направила повестки нескольким ее руководителям, в том числе генеральному директору Бобби Котику.

Вскоре после этого стало известно, что еще с 2020 года Комиссия по равным возможностям трудоустройства тоже ведет свое расследование внутри компании.