СМИ: Комиссия по ценным бумагам США начала свое расследование в Activision Blizzard

Эпопея с Activision Blizzard продолжается: по данным The Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении корпорации.
Фирма хочет выяснить, как игровая компания реагировала на жалобы сотрудников на домогательства и дискриминацию, а также причины ухода работников.
Комиссия запросила у Activision Blizzard множество документов, а также направила повестки нескольким ее руководителям, в том числе генеральному директору Бобби Котику.
Вскоре после этого стало известно, что еще с 2020 года Комиссия по равным возможностям трудоустройства тоже ведет свое расследование внутри компании.
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