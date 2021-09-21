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    Новости

    СМИ: Комиссия по ценным бумагам США начала свое расследование в Activision Blizzard

    21 сентября 2021
    21.09.2021
    893
    0 минут на чтение
    СМИ: Комиссия по ценным бумагам США начала свое расследование в Activision Blizzard

    Эпопея с Activision Blizzard продолжается: по данным The Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении корпорации.

    Фирма хочет выяснить, как игровая компания реагировала на жалобы сотрудников на домогательства и дискриминацию, а также причины ухода работников.

    Комиссия запросила у Activision Blizzard множество документов, а также направила повестки нескольким ее руководителям, в том числе генеральному директору Бобби Котику.

    Вскоре после этого стало известно, что еще с 2020 года Комиссия по равным возможностям трудоустройства тоже ведет свое расследование внутри компании.

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