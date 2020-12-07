СМИ: Legendary не хочет выпускать «Дюну» сразу в HBO Max

Журналисты Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что Legendary Entertainment в ближайшие дни собирается оспорить решение Warner Bros. о выпуске «Дюны» и других фильмов кинокомпании сразу в HBO Max.

В частности, студия недовольна, что WB сорвала сделку в 250 миллионов долларов с Netflix, который хотел выпустить «Годзиллу против Конга» на своей платформе. Инсайдеры также сообщают, что компания не знала о планах выпустить блокбастеры в HBO Max.

У Legendary есть полное право оспорить решение Warner Bros., так как она профинансировала около 75% производства «Дюны» — то же самое можно сказать о «Годзилле против Конга» и трех других неназванных фильмах.