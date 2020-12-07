    3
    Новости

    СМИ: Legendary не хочет выпускать «Дюну» сразу в HBO Max

    7 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    07.12.2020
    766
    0 минут на чтение
    СМИ: Legendary не хочет выпускать «Дюну» сразу в HBO Max

    Журналисты Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что Legendary Entertainment в ближайшие дни собирается оспорить решение Warner Bros. о выпуске «Дюны» и других фильмов кинокомпании сразу в HBO Max.

    В частности, студия недовольна, что WB сорвала сделку в 250 миллионов долларов с Netflix, который хотел выпустить «Годзиллу против Конга» на своей платформе. Инсайдеры также сообщают, что компания не знала о планах выпустить блокбастеры в HBO Max.

    У Legendary есть полное право оспорить решение Warner Bros., так как она профинансировала около 75% производства «Дюны» — то же самое можно сказать о «Годзилле против Конга» и трех других неназванных фильмах.

    Читайте также

    «Дюна», «Матрица» и другие фильмы WB выйдут на HBO Max параллельно с кинопоказом 1

    «Дюна», «Матрица» и другие фильмы WB выйдут на HBO Max параллельно с кинопоказом

     Кот-император |  03.12.2020

    Компания решила придерживаться той же схемы, что и для «Чудо-женщины 1984».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Лучшие дебютанты последних лет по версии «Локуса» 4
    0
    12082
    Лучшие дебютные романы последних лет по версии журнала Locus

    От космических приключений до викторианского кроссовера.

    Джон Скальци «В клетке. Вирус. Напролом»: трилогия на актуальную тему в одном томе
    0
    29741
    Джон Скальци «В клетке. Вирус. Напролом»: трилогия на актуальную тему в одном томе

    Юмор, экшен, актуальность и пара занятных фантастических допущений.

    Абекромби, Скальци, Джемисин и другие фантасты раскрыли свои гонорары
    0
    79130
    Обсуждаем творчество Джо Аберкромби в 18-м выпуске «Фантастического подкаста»!

    Сергей Серебрянский, Дмитрий Злотницкий и Алексей Ионов обсуждают книги Джо Аберкромби, рассказывают о любимых героях и делятся впечатлениями от личного общения с главным автором гримдарк-фэнтези.

    Читаем книгу: Сюзанна Кларк «Пиранези» 3
    0
    76434
    Читаем книгу: Сюзанна Кларк «Пиранези»

    Первый за десятилетие новый роман автора знаменитого фэнтези «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».

    «Паранормальные явления»: египетские ужасы от Netflix (почти без мумий!) 3
    0
    81565
    «Паранормальные явления»: египетские ужасы от Netflix (почти без мумий!)

    Арабский врач то и дело сталкивается с чертовщиной, но относится к ней скептически, как Скалли, и больше озабочен личной жизнью. Мумии будут — но совсем чуть-чуть.

    Денис Приёмышев «Сказки на долгую ночь» (вторая часть)
    0
    222373
    Денис Приёмышев «Сказки на долгую ночь» (вторая часть)

    Мелли выскользнула из ловушки, но теперь, когда её орудие добычи сказок утеряно, ей грозит смерть. Получится ли найти человека, который сам попадется в ловушку к лесной чаровнице?

    Подводные города в фантастике и в будущем 16
    0
    138800
    Подводные города будущего. Как и зачем нам заселять океан

    Рассказываем об идеях подводных поселений и какими они будут — если будут.

    Искусство «Мандалорца»: концепт-арты и закулисные истории из артбука по сериалу 5
    0
    154332
    Искусство «Мандалорца»: концепт-арты и закулисные истории из артбука по сериалу

    Что нового мы узнали об истории создания сериала, чем вдохновлялись авторы и какие идеи им пришлось отвергнуть.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить