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    Новости

    СМИ: Лиам Хемсворт претендовал на роль Геральта еще в 2018 году

    7 ноября 2022
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    07.11.2022
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    СМИ: 14

    Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники сообщил, что Лиам Хемсворт был одним из главных претендентов на роль Геральта в «Ведьмаке» еще в 2018 году, когда Netflix только искал актера.

    Так что на этот раз не было стандартного процесса кастинга. Скорее всего, авторы пересмотрели старые пробы и выбрали Хемсворта.

    Это произошло еще во второй половине лета 2022 года, когда все еще шли съемки третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом.

    Напомним, в 2018 году также ходили слухи, что одним из фаворитов на роль Геральта был Себастиан Стэн из «Мстителей».

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