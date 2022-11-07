СМИ: Лиам Хемсворт претендовал на роль Геральта еще в 2018 году

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники сообщил, что Лиам Хемсворт был одним из главных претендентов на роль Геральта в «Ведьмаке» еще в 2018 году, когда Netflix только искал актера.
Так что на этот раз не было стандартного процесса кастинга. Скорее всего, авторы пересмотрели старые пробы и выбрали Хемсворта.
Это произошло еще во второй половине лета 2022 года, когда все еще шли съемки третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом.
Напомним, в 2018 году также ходили слухи, что одним из фаворитов на роль Геральта был Себастиан Стэн из «Мстителей».
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Из-за творческих разногласий с продюсерами и шоураннерами.
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