СМИ: Лиам Хемсворт претендовал на роль Геральта еще в 2018 году

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники сообщил, что Лиам Хемсворт был одним из главных претендентов на роль Геральта в «Ведьмаке» еще в 2018 году, когда Netflix только искал актера.

Так что на этот раз не было стандартного процесса кастинга. Скорее всего, авторы пересмотрели старые пробы и выбрали Хемсворта.

Это произошло еще во второй половине лета 2022 года, когда все еще шли съемки третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом.

Напомним, в 2018 году также ходили слухи, что одним из фаворитов на роль Геральта был Себастиан Стэн из «Мстителей».