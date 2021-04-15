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    Новости

    СМИ: Мадс Миккельсен присоединился к картине «Индиана Джонс 5»

    15 апреля 2021
    Кот-император
    15.04.2021
    611
    0 минут на чтение
    СМИ: Мадс Миккельсен присоединился к картине «Индиана Джонс 5»

    По данным Deadline, датский актёр Мадс Миккельсен («Ещё по одной», «Ганнибал», «Полярный») присоединился к актёрскому составу пятой части «Индианы Джонса». Издание пишет, что Lucasfilm уже заключила контракт.

    Напомним, Миккельсен составит компанию уже объявленным Харрисону Форду и Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»). Поставит картину Джеймс Мэнголд («Логан», «Форд против Феррари»), а в числе продюсеров — Стивен Спилберг. Издание отмечает, что Спилберг будет значительно вовлечён в производство картины. Композитором назначен бессменный Джон Уильямс.

    По планам съёмки должны стартовать этим летом. Детали нового приключения пока что держатся в секрете, как и роль Миккельсена.

    Фильм запланирован в прокате на 29 июля 2022-го. Правда, ранее его уже несколько раз переносили.

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    Кот-император
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