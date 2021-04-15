СМИ: Мадс Миккельсен присоединился к картине «Индиана Джонс 5»

По данным Deadline, датский актёр Мадс Миккельсен («Ещё по одной», «Ганнибал», «Полярный») присоединился к актёрскому составу пятой части «Индианы Джонса». Издание пишет, что Lucasfilm уже заключила контракт.

Напомним, Миккельсен составит компанию уже объявленным Харрисону Форду и Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»). Поставит картину Джеймс Мэнголд («Логан», «Форд против Феррари»), а в числе продюсеров — Стивен Спилберг. Издание отмечает, что Спилберг будет значительно вовлечён в производство картины. Композитором назначен бессменный Джон Уильямс.

По планам съёмки должны стартовать этим летом. Детали нового приключения пока что держатся в секрете, как и роль Миккельсена.

Фильм запланирован в прокате на 29 июля 2022-го. Правда, ранее его уже несколько раз переносили.