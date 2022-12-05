СМИ: Marvel будет делать акцент на качестве фильмов и сериалов в следующих фазах

По данным портала CBR, Disney решила пересмотреть свою стратегию относительно выпуска фильмов и сериалов в пятой и шестой фазах киновселенной Marvel.

Теперь компания планирует делать акцент на качестве контента, а не на его количестве, как это было в четвертой фазе.

Смена курса произошла из внутренних негативных отзывов по поводу качества фильмов и сериалов в четвертой фазе, творческих трудностей со сценариями и проблемами с постпродакшеном и визуальными эффектами.

Возможно, из-за этого корпорации придется отложить или даже отменить выпуск некоторых уже анонсированных проектов.