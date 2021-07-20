СМИ: Marvel нашла режиссера нового «Блэйда»

Журналисты Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что Marvel ведет переговоры с режиссером драмы «Откуда ты родом?» Бассамом Тариком о постановке новой экранизации «Блэйда» с Махершалой Али в главной роли.

Правда, сделка еще не завершена, но уже близка к этому.

Компания искала человека на должность режиссера фильма почти год — с осени 2020 года. Поиски затянулись отчасти из-за того, что изначально предполагалось, что именно постановщик напишет сценарий, но от этой задумки впоследствии отказались.

Сейчас над сценарием картины работает Стэйси Осей-Куффур, приложившая руку к «Хранителям», «4лену» и «Охотникам».

У кинокомикса пока нет даты выхода, но его съемки запланированы на лето следующего года.