СМИ: Netflix и Sony уже ведут переговоры о сиквеле «Кейпоп-охотниц на демонов»

По данным The Hollywood Reporter, Netflix уже ведет переговоры с Sony о продолжении «Кейпоп-охотниц на демонов».
Для первого фильма стриминговый сервис покрыл производственный бюджет в 100 млн долларов и дополнительно заплатил Sony 25 млн. Sony же получает процент с продаж саундтрека. При этом права на мерчендайз принадлежат исключительно Netflix.
На фоне грандиозного успеха анимационной картины стороны наверняка захотят пересмотреть условия сотрудничества, но вряд ли возникнут проблемы, так как у Netflix и Sony хорошие отношения.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Netflix хочет снять два сиквела, сериал, лайвэ-экшен ремейк и другие проекты по «Кейпоп-охотницам на демонов».
