Новинки

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Классика

«Призрак в доспехах» как идеальный киберпанк. 10 главных образов будущего
Как появился Шрек: 20 лет фильму про зелёного огра
Новости

СМИ: Netflix и Sony уже ведут переговоры о сиквеле «Кейпоп-охотниц на демонов»

Дмитрий Кинский
27 августа 13:46
82
1 минута на чтение
По данным The Hollywood Reporter, Netflix уже ведет переговоры с Sony о продолжении «Кейпоп-охотниц на демонов».
Для первого фильма стриминговый сервис покрыл производственный бюджет в 100 млн долларов и дополнительно заплатил Sony 25 млн. Sony же получает процент с продаж саундтрека. При этом права на мерчендайз принадлежат исключительно Netflix.
На фоне грандиозного успеха анимационной картины стороны наверняка захотят пересмотреть условия сотрудничества, но вряд ли возникнут проблемы, так как у Netflix и Sony хорошие отношения.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Netflix хочет снять два сиквела, сериал, лайвэ-экшен ремейк и другие проекты по «Кейпоп-охотницам на демонов».

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

