Обновление: Netflix почти сразу же опубликовал анонсирующее видео, которым подтвердил сделку. Правда, никаких деталей договора компания не раскрыла.

Excited to announce that the Roald Dahl Story Company (RDSC) and Netflix are joining forces to bring some of the world's most loved stories to current and future fans in creative new ways. “We are now about to visit the most marvellous places and see the most wonderful things.” pic.twitter.com/NIiBeStJm2 — Netflix (@netflix) September 22, 2021

По данным Bloomberg, Netflix ведёт переговоры о приобретении Roald Dahl Story — компании, которая занимается наследием знаменитого британского сказочника Роальда Даля.

О сделке должны объявить на днях. У Netflix уже был контракт с представителями Даля о приобретении прав на анимационные произведения по мотивам его сказок. Теперь же сервис хочет купить, как пишет Bloomberg, «весь бизнес».

Издание отмечает, что подобная сделка для Netflix — большое событие. Во-первых, для сервиса подобный контракт стал крупнейшим за последние десять лет. А во-вторых, компания обычно заключает сделки с конкретными шоураннерами, продюсерами и режиссёрами, а не привлекает IP.

Многие сказки Даля уже были экранизированы в Голливуде, взять хоть «Чарли и шоколадную фабрику», «Ведьм» или «Удивительного мистера Фокса». Сейчас в работе находятся как минимум два проекта — Netflix разрабатывает экранизацию «Матильды», а Warner Bros. работает над приквелом «Вонка» с Тимоти Шаламе.

Bloomberg напоминает, что приобретение прав на произведения может вызвать сложности из-за антисемитских высказываний писателя. Извинения семьи опубликованы на сайте Даля.