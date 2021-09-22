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    Новости

    Netflix приобрёл Roald Dahl Story — включая и права на произведения Роальда Даля

    22 сентября 2021
    22.09.2021
    686
    1 минута на чтение
    СМИ: Netflix ведёт переговоры о покупке прав на работы Роальда Даля

    Обновление: Netflix почти сразу же опубликовал анонсирующее видео, которым подтвердил сделку. Правда, никаких деталей договора компания не раскрыла.

    По данным Bloomberg, Netflix ведёт переговоры о приобретении Roald Dahl Story — компании, которая занимается наследием  знаменитого британского сказочника Роальда Даля.

    О сделке должны объявить на днях. У Netflix уже был контракт с представителями Даля о приобретении прав на анимационные произведения по мотивам его сказок. Теперь же сервис хочет купить, как пишет Bloomberg, «весь бизнес».

    Издание отмечает, что подобная сделка для Netflix — большое событие. Во-первых, для сервиса подобный контракт стал крупнейшим за последние десять лет. А во-вторых, компания обычно заключает сделки с конкретными шоураннерами, продюсерами и режиссёрами, а не привлекает IP.

    Многие сказки Даля уже были экранизированы в Голливуде, взять хоть «Чарли и шоколадную фабрику», «Ведьм» или «Удивительного мистера Фокса». Сейчас в работе находятся как минимум два проекта — Netflix разрабатывает экранизацию «Матильды», а Warner Bros. работает над приквелом «Вонка» с Тимоти Шаламе.

    Bloomberg напоминает, что приобретение прав на произведения может вызвать сложности из-за антисемитских высказываний писателя. Извинения семьи опубликованы на сайте Даля.

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