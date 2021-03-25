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    СМИ: Пирс Броснан сыграет Доктора Фейта в «Чёрном Адаме»

    25 марта 2021
    Кот-император
    25.03.2021
    1003
    0 минут на чтение
    СМИ: Пирс Броснан сыграет Доктора Фейта в «Чёрном Адаме»

    По данным THR, Warner Bros. подыскали актёра на роль антагониста в «Чёрном Адаме». Противостоять Дуэйну Джонсону будет… Пирс Броснан! Звезда «Джеймса Бонда» воплотит классического персонажа комиксов DC Доктора Фейта. Для актёра этот образ станет первой пробой в супергеройском кино.

    Сюжет будет разворачиваться вокруг Общества Справедливости — команды супергероев, предшествующей Лиге Справедливости. В фильме появятся Хоукмен (он же Человек-ястреб, его играет Элдис Ходж), Атомный крушитель (Ной Сентинео) и Циклон (Куинтесса Суинделл). Кроме того, в «Чёрном Адаме» должен появиться и сам Шазам.

    Съёмки запланированы на апрель.

    Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что Броснан сыграет Кента Нельсона, сына археолога, который получил колдовские способности благодаря Шлему Судьбы.

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    Кот-император
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