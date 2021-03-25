СМИ: Пирс Броснан сыграет Доктора Фейта в «Чёрном Адаме»

По данным THR, Warner Bros. подыскали актёра на роль антагониста в «Чёрном Адаме». Противостоять Дуэйну Джонсону будет… Пирс Броснан! Звезда «Джеймса Бонда» воплотит классического персонажа комиксов DC Доктора Фейта. Для актёра этот образ станет первой пробой в супергеройском кино.

Сюжет будет разворачиваться вокруг Общества Справедливости — команды супергероев, предшествующей Лиге Справедливости. В фильме появятся Хоукмен (он же Человек-ястреб, его играет Элдис Ходж), Атомный крушитель (Ной Сентинео) и Циклон (Куинтесса Суинделл). Кроме того, в «Чёрном Адаме» должен появиться и сам Шазам.

Съёмки запланированы на апрель.

Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что Броснан сыграет Кента Нельсона, сына археолога, который получил колдовские способности благодаря Шлему Судьбы.