СМИ: Питер Динклэйдж сыграет главного героя в ремейке «Токсичного мстителя»

Питер Динклэйдж, сыгравший Тириона Ланнистера в «Игре престолов», исполнит главную роль в перезапуске «Токсичного мстителя», права на который несколько лет назад приобрела студия Legendary.

Картина будет переосмыслением низкобюджетного комедийного боевика 1984 года от Troma Entertainment, по сюжету которого протагонист попадает в чан с токсичными отходам и превращается в уродливого мутанта-отшельника.

Постановкой займется режиссер «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» и «Придержи тьму» Мэйкон Блэр. Он же напишет сценарий фильма.

Оригинальная лента оказалась успешной, так что за ней последовали еще три части. Также были мюзиклы, детские мультсериалы и комиксы от Marvel.