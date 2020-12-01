СМИ: Питер Динклэйдж сыграет главного героя в ремейке «Токсичного мстителя»

Питер Динклэйдж, сыгравший Тириона Ланнистера в «Игре престолов», исполнит главную роль в перезапуске «Токсичного мстителя», права на который несколько лет назад приобрела студия Legendary.
Картина будет переосмыслением низкобюджетного комедийного боевика 1984 года от Troma Entertainment, по сюжету которого протагонист попадает в чан с токсичными отходам и превращается в уродливого мутанта-отшельника.
Постановкой займется режиссер «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» и «Придержи тьму» Мэйкон Блэр. Он же напишет сценарий фильма.
Оригинальная лента оказалась успешной, так что за ней последовали еще три части. Также были мюзиклы, детские мультсериалы и комиксы от Marvel.
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