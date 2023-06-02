СМИ: «Сердце дракона» получит ремейк. Опять плакать?

По данным портала Giant Freakin Robot, в производстве находится перезапуск классического фэнтезийного фильма «Сердце дракона» 1996 года.

Звезда «Kingsman: Секретная служба» Тэрон Эджертон ведет переговоры о роли рыцаря. А Лиам Нисон должен озвучить дракона. Режиссером картины выступит Гарет Эванс («Рейд»).

Источники при этом отмечают, что сюжет нового фильма будет отличаться от оригинала. В новой версии молодой рыцарь разделит маловероятную связь с драконом, чтобы противостоять древнему злу, тогда как в ленте 1996 года рыцарь-убийца драконов сэр Боуэн и последний в мире дракон объединились, чтобы свергнуть короля-тирана.

У ремейка пока нет даты выхода.