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    Новости

    СМИ: Шарлто Копли сыграет во втором сезоне «Жизни матрёшки»

    13 апреля 2021
    Кот-император
    13.04.2021
    825
    0 минут на чтение
    Шарлто Копли сыграет во втором сезоне «Русской матрёшки»

    По данным Deadline, во втором сезоне фантастической трагикомедии «Жизнь матрёшки» появится Шарлто Копли, звезда «Района №9» и «Хардкора».

    Копли присоединится к ранее объявленным артисткам Энни Мёрфи («Шиттс Крик») и Кэролин Мишель Смит («Колония», «Карточный домик»).

    Деталей о персонажах и сюжете второго сезона пока нет. Первый, напомним, рассказывал о девушке по имени Надя (Наташа Лионн), которая неоднократно умирала на вечеринке в Нью-Йорке из-за того очутилась во временной петле. «Жизнь матрёшки» вышла в феврале 2019-го, а в июне того же года сериал продлили на второй сезон. Продолжение уже снимают, и выпустить его хотят летом.

    Добавим, что со-автором первого сезона выступила Лесли Хэдланд, которая ушла заниматься сериалом «Аколит» по «Звёздным войнам».

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     Павел Ильин |  07.02.2019

    Ничего принципиально нового к теме «застрял в петле времени» сериал не добавляет. Не выстреливает даже то, что героиня — разработчица игр.

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    Кот-император
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