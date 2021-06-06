СМИ: в продолжении «Человека-паука: Через вселенные» появится Женщина-паук

Издание The Hollywood Reporter сообщает, что в сиквеле мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» появится персонаж Джессики Дрю, также известной как Женщина-паук. Свой голос ей подарит Исса Рэй («Белая ворона»).

Сценаристами снова выступают Фил Лорд и Крис Миллер («Лего. Фильм») совместно с Дэйвом Каллахэмом («Шан-Чи и легенда десяти колец»). К ролям Майлза и Гвен-паук должны вернуться Шамеик Мур и Хейли Стайнфелд.

Женщина-паук впервые появилась в комиксах Marvel ещё в 1977 году. По сюжету, родители Джессики проводили научные эксперименты по внедрению в организм генов паука, из-за чего героиня родилась с сверхчеловеческими способностями. После исчезновения родителей Джессика много лет провела в коме, а после выздоровления её на воспитание забрала «ГИДРА». Питер Паркер и помог ей выбраться из-под контроля организации, и она стала заниматься двойным шпионажем.

Сиквел мультфильма выйдет 7 октября 2022 года.