СМИ: в разработке находится новый фильм по «Чужому»

The Hollywood Reporter сообщает, что 20th Century Studios запустила в разработку новый фильм по «Чужому». За режиссуру и написание сценария отвечает Феде Альварес, постановщик «Не дыши».
В продюсерское кресло сядет Ридли Скотт, снявший оригинальный научно-фантастический хоррор 1979 года. Федерико Альварес — большой фанат «Чужого» и долго предлагал Скотту идею для сюжета потенциального фильма франшизы. Только спустя несколько лет, в конце 2021, легендарный режиссёр решил начать по ней работу.
Подробности пока держатся в секрете. Известно только, что лента будет самостоятельным проектом, поэтому, скорее всего, она не будет как-либо связана с предыдущими проектами франшизы. Это значит, что знакомых персонажей мы вряд ли увидим.
Проект выйдет на стриминговом сервисе Hulu.
Также в настоящее время создатель шоу «Фарго» Ной Хоули разрабатывает сериал по вселенной «Чужого», сюжет которого разворачивается задолго до событий оригинального фильма 1979 года.
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Жаль, что мы не увидим его фильм.
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А с Ридли Скоттом он больше не общался.
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Похоже, режиссер не разделяет энтузиазм фанатов.
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