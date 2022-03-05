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    Новости

    СМИ: в разработке находится новый фильм по «Чужому»

    5 марта 2022
    05.03.2022
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    The Hollywood Reporter сообщает, что 20th Century Studios запустила в разработку новый фильм по «Чужому». За режиссуру и написание сценария отвечает Феде Альварес, постановщик «Не дыши».

    В продюсерское кресло сядет Ридли Скотт, снявший оригинальный научно-фантастический хоррор 1979 года. Федерико Альварес — большой фанат «Чужого» и долго предлагал Скотту идею для сюжета потенциального фильма франшизы. Только спустя несколько лет, в конце 2021, легендарный режиссёр решил начать по ней работу.

    Подробности пока держатся в секрете. Известно только, что лента будет самостоятельным проектом, поэтому, скорее всего, она не будет как-либо связана с предыдущими проектами франшизы. Это значит, что знакомых персонажей мы вряд ли увидим.

    Проект выйдет на стриминговом сервисе Hulu.

    Также в настоящее время создатель шоу «Фарго» Ной Хоули разрабатывает сериал по вселенной «Чужого», сюжет которого разворачивается задолго до событий оригинального фильма 1979 года.

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