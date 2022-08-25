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    Новости

    СМИ: WB организует «похоронный» показ «Бэтгёрл» для членов съёмочной команды

    25 августа 2022
    25.08.2022
    626
    0 минут на чтение
    СМИ: WB организует «похоронный» показ «Бэтгёрл» для членов съёмочной команды

    По данным The Hollywood Reporter, Warner Bros. устроит съёмочной команде «Бэтгёрл» прощальный показ картины. На него пригласят также актёров и руководителей студии.

    После чего фильм отправят в хранилище — цифровое или физическое. Там же находится пилот отменённого приквела «Игры престолов» под рабочим названием Bloodmoon. Его не видели ни руководители, ни Джордж Мартин.

    Решение об отмене фильма принял новый руководитель компании Дэвид Заслав 2 августа. «Бэтгёрл» находилась на этапе постпродакшена и подготовки саундтрека. Фильм стоимостью 90 миллионов долларов решили не показывать вообще — ни на стриминге, ни в кинотеатрах. Это позволило списать налоги и сэкономить на доработке и маркетинге. Скорее всего, именно по этим причинам фильм не ждёт судьба «Лиги справедливости» Зака Снайдера, которую всё же выпустили спустя несколько лет.

    Ранее режиссёры пожаловались, что компания закрыла им доступ к серверам с материалами по фильму.

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    Им даже не удалось «спасти» сцены с Бэтменом.

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