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    Новости

    СМИ: звезда «Пацанов» Джек Куэйд сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

    17 февраля 2022
    17.02.2022
    546
    0 минут на чтение
    СМИ: звезда «Пацанов» Джек Куэйд сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

    Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что Джек Куэйд, наиболее известный по роли Хьюи в «Пацанах», присоединился к актерскому составу «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.

    Кого актер сыграет в фильме, неизвестно. Он составит компанию Киллиану Мерфи, Эмили Блант, Роберту Дауни-младшему, Мэтту Деймону, Флоренс Пью и другим звездам.

    Напомним, картина будет посвящена знаменитому физику-теоретику Джулиусу Роберту Оппенгеймеру, который известен в первую очередь как один из создателей атомной бомбы.

    Это первый за 20 лет фильм Кристофера Нолана, который он снимает под крылом Universal Pictures, а не Warner Bros., — с последней режиссер поссорился после выхода «Довода».

    Когда выйдет «Оппенгеймер», не уточняется.

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