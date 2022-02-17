СМИ: звезда «Пацанов» Джек Куэйд сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что Джек Куэйд, наиболее известный по роли Хьюи в «Пацанах», присоединился к актерскому составу «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.
Кого актер сыграет в фильме, неизвестно. Он составит компанию Киллиану Мерфи, Эмили Блант, Роберту Дауни-младшему, Мэтту Деймону, Флоренс Пью и другим звездам.
Напомним, картина будет посвящена знаменитому физику-теоретику Джулиусу Роберту Оппенгеймеру, который известен в первую очередь как один из создателей атомной бомбы.
Это первый за 20 лет фильм Кристофера Нолана, который он снимает под крылом Universal Pictures, а не Warner Bros., — с последней режиссер поссорился после выхода «Довода».
Когда выйдет «Оппенгеймер», не уточняется.
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И вряд ли он будет сотрудничать с Warner Bros.
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Похоже, скоро они заключат сделки.
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