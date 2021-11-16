    3
    Новости

    СМИ: «Звездные войны» от режиссера «Чудо-женщины» отложили из-за разногласий

    16 ноября 2021
    16.11.2021
    1019
    0 минут на чтение
    СМИ: «Звездные войны» от режиссера «Чудо-женщины» отложили из-за разногласий

    На сайте puck.news вышла колонка от бывшего редактора The Hollywood Reporter Мэттью Беллони, посвященная неудачному менеджменту президента Lucasfilm Кэтлин Кэннеди.

    Со ссылкой на свои источники он рассказал, что «Звездные войны: Эскадрилья „Изгой“» отложили в первую очередь из-за творческих разногласий режиссера Пэтти Дженкинс с высокопоставленной Мишель Рейван.

    По его словам, ведущие кинематографисты горят желанием снять фильм по «Звездным войнам» до тех пор, пока не подпишутся на это и не ощутят все проблемы микроменеджмента внутри компании.

    Так случилось с шоураннерами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д.Б. Уайссом, которые изначально должны были заняться собственной трилогией фильмов. Аналогичная ситуация была у Райана Джонсона, сценариста и режиссера «Последних джедаев».

    Кроме того, по данным Мэттью, Джей Джей Абрамс заработал «десятки миллионов долларов» на «Скайуокере. Восход» после увольнения режиссера Колина Треворроу.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Генри Лайон Олди рассказывает о детективном фэнтези «Кольцо Времен» 2
    0
    12128
    Генри Лайон Олди о детективной мистике на тему Древнего Египта «Кольцо Времён»

    «Чтение вышло увлекательным, эмоциональным и в значительной степени познавательным».

    «Дюна 2»: когда продолжение и чего ждать от сюжета 9
    0
    19368
    «Дюна 2»: когда продолжение и чего ждать от сюжета

    Вспоминаем, что будет во втором фильме (а может, и в третьем по «Мессии Дюны»?), и подбираем актёров на роли императора, Фейд-Рауты и Ирулан.

    Майя и три воина
    0
    66269
    Сериал «Майя и три воина»: «Аватар» от мира ацтеков

    А ещё в этом детском мультике умирают чуть ли не чаще, чем в «Игре престолов». И любят говорить о смерти.

    «Ковбой Бибоп» 9
    0
    71057
    «Ковбой Бибоп»: что нужно знать о детях космического джаза

    Вспомним — а кто не смотрел, тем расскажем — почему сериал стал одним из самых знаменитых аниме. Вот что писал о «Ковбое Бибопе» «Мир фантастики» в далёком 2004 году.

    Яцек Пекара «Молот ведьм»
    0
    171988
    Яцек Пекара «Молот ведьм». Именем Христа немилосердного

    Тёмное фэнтези в формате инквизиторского процедурала.

    Аркейн": отсылки и любимые герои в сериале по League of Legends 43
    0
    213927
    «Аркейн»: отсылки и любимые герои в сериале по League of Legends

    Сериал можно смотреть, даже если вы ничего не знаете о вселенной League of Legends. Но для фанатов игры это кладезь отсылок и узнаваемых персонажей.

    Обзор Back 4 Blood. Нет, это не Left 4 Dead 3! 6
    0
    222084
    Обзор Back 4 Blood. Нет, это не Left 4 Dead 3!

    Перспективный в теории зомби-шутер, который очень хочет дать жанру что-то новое, а в итоге ломает то, что заставляло возвращаться в Left 4 Dead.

    Короткометражка: Киберпанк-версия «Преступления и наказания»
    0
    561254
    Короткометражка: киберпанк-версия «Преступления и наказания»

    В честь 200-летия со дня рождеия Достоевского Сыендук не только подготовил ролик, но и озвучил оригинальный роман.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить