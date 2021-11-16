СМИ: «Звездные войны» от режиссера «Чудо-женщины» отложили из-за разногласий

На сайте puck.news вышла колонка от бывшего редактора The Hollywood Reporter Мэттью Беллони, посвященная неудачному менеджменту президента Lucasfilm Кэтлин Кэннеди.

Со ссылкой на свои источники он рассказал, что «Звездные войны: Эскадрилья „Изгой“» отложили в первую очередь из-за творческих разногласий режиссера Пэтти Дженкинс с высокопоставленной Мишель Рейван.

По его словам, ведущие кинематографисты горят желанием снять фильм по «Звездным войнам» до тех пор, пока не подпишутся на это и не ощутят все проблемы микроменеджмента внутри компании.

Так случилось с шоураннерами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д.Б. Уайссом, которые изначально должны были заняться собственной трилогией фильмов. Аналогичная ситуация была у Райана Джонсона, сценариста и режиссера «Последних джедаев».

Кроме того, по данным Мэттью, Джей Джей Абрамс заработал «десятки миллионов долларов» на «Скайуокере. Восход» после увольнения режиссера Колина Треворроу.