Смотрим церемонию открытия gamescom 2020

В 21:00 по МСК начнется церемония открытия gamescom 2020, в рамках которой нам покажут 38 проектов от 18 издателей — анонсы тоже будут.

В шоу точно попадут Call of Duty: Black Ops Cold War, короткометражка по WoW: Shadowlands, дополнение Beyond Light для Destiny 2, Star Wars: Squadrons и многое другое.

Мы будем обновлять заметку и собирать детали в реальном времени.

Трансляция

Материал дополняется.