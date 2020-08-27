Смотрим церемонию открытия gamescom 2020

В 21:00 по МСК начнется церемония открытия gamescom 2020, в рамках которой нам покажут 38 проектов от 18 издателей — анонсы тоже будут.
В шоу точно попадут Call of Duty: Black Ops Cold War, короткометражка по WoW: Shadowlands, дополнение Beyond Light для Destiny 2, Star Wars: Squadrons и многое другое.
Мы будем обновлять заметку и собирать детали в реальном времени.
Трансляция
Материал дополняется.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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