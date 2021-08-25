Смотрим отрывок французской фантастики «Последний день Земли»

У нас на сайте — отрывок из грядущего фильма «Последний день Земли» (Le dernier voyage). Это французская фантастика с Жаном Рено, которая рассказывает о приближающемся конце света.

На мир вот-вот обрушится Красная луна, столкновение грозит гибелью всему живому. Единственная надежда человечества — гениальный астронавт Пол В. Р.

Но накануне вылета он таинственным образом исчезает…

Картину снял Ромен Киро, помимо Рено в ней снялись Хьюго Бекер, Поль Ами, Лиа Уссади-Лессер и Филипп Катрин.

Постер

В России «Последний день Земли» стартует 26 августа.