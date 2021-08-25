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    Смотрим отрывок французской фантастики «Последний день Земли»

    25 августа 2021
    25.08.2021
    1107
    0 минут на чтение

    У нас на сайте — отрывок из грядущего фильма «Последний день Земли» (Le dernier voyage). Это французская фантастика с Жаном Рено, которая рассказывает о приближающемся конце света.

    На мир вот-вот обрушится Красная луна, столкновение грозит гибелью всему живому. Единственная надежда человечества — гениальный астронавт Пол В. Р.

    Но накануне вылета он таинственным образом исчезает…

    Картину снял Ромен Киро, помимо Рено в ней снялись Хьюго Бекер, Поль Ами, Лиа Уссади-Лессер и Филипп Катрин.

    Постер

    Смотрим отрывок французской фантастики «Последний день Земли» 1

    В России «Последний день Земли» стартует 26 августа.

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