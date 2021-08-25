Смотрим отрывок французской фантастики «Последний день Земли»

У нас на сайте — отрывок из грядущего фильма «Последний день Земли» (Le dernier voyage). Это французская фантастика с Жаном Рено, которая рассказывает о приближающемся конце света.
На мир вот-вот обрушится Красная луна, столкновение грозит гибелью всему живому. Единственная надежда человечества — гениальный астронавт Пол В. Р.
Но накануне вылета он таинственным образом исчезает…
Картину снял Ромен Киро, помимо Рено в ней снялись Хьюго Бекер, Поль Ами, Лиа Уссади-Лессер и Филипп Катрин.
Постер
В России «Последний день Земли» стартует 26 августа.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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