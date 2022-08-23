Новая игра по «Дюне», Dead Island 2 и Hogwarts Legacy — что показали на gamescom 2022

Вечером 23 августа прошла церемония открытия gamescom 2022, в рамках которой показали как уже анонсированные игры, так и совершенно новые.

Представили новую игру по «Дюне», Dead Island 2, The Callisto Protocol, Hogwarts Legacy и другие тайтлы.

Мы собрали всю актуальную информацию в одной заметке.

Everywhere

Первый взгляд на Everywhere — новую игру от Лесли Бензи, который некогда руководил Rockstar North.

Тайтл описывают как игру, которая стирает грань между реальностью и цифровым миром.

Релиз в 2023 году.

Dune: Awakening

Funcom (разработчики Conan Exiles) анонсировала MMO с открытым миром во вселенной «Дюны» — Dune: Awakening.

The Calisto Protocol

Трехминутный геймплейный отрезок игры от создателя Dead Space Глена Скофилда.

The Lords of the Fallen

Сиквел Lords of the Fallen, который выйдет в 2023 году на ПК и консолях нового поколения.

Hogwarts Legacy

Сюжетный трейлер Hogwarts Legacy, в котором главные герои используют заклинание Круцио и сражаются с различной нежитью.

Релиз 10 февраля 2023 года.

New Tales from the Borderlands

Игра выйдет 21 октября 2022 года.

Sonic Frontier

Релиз состоится 8 ноября.

Under The Waves

Новая игра, которую издает Quantic Dreams, известная по Detroit: Become Human и Heavy Rain.

Moonbreaker

Новая научно-фантастическая пошаговая стратегия о миниатюрах от студии Unknown Worlds, известной по Subnautica. В ее разработке принял участие писатель Брендон Сандерсон.

Релиз в раннем доступе состоится 29 сентября.

Lies of P

Соулс-лайк по мотивам «Пиноккио». Игра выйдет в 2023 году. Она будет доступна в Xbox Games Pass с первого дня.

Atlas Fallen

Новая экшен-RPG от Deck 13 (The Surge) и Focus Entertainment.

Релиз в 2023 году.

Genshin Impact

Трейлер крупного обновления для Genshin Impact.

The Expanse

Игра по мотивам «Пространства» (или «Экспансии») от студии Telltale.

Ждать ее стоит летом 2023 года.

Wyrosong

Дебютная игра от создателей Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 и The Outer Worlds.

Это будет ролевая игра в сеттинге темного фэнтези. Пока никаких деталей.

Gotham Knights

Игра выйдет немного раньше запланированного — 21 октября.

Where Winds Meet

Игру… сложно описать, просто посмотрите трейлер.

Warhammer 40,000: Darktide

Игра от создателей Warhammer: Vermintide выйдет 30 ноября.

Dead Island 2

В конце церемонии открытия показали дебютный трейлер долгожданной Dead Island 2.

Игра выйдет 3 февраля 2023 года.