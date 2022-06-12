Смотрим презентацию Xbox и Bethesda

Сегодня в 20:00 по МСК начнется презентация Xbox и Bethesda, в рамках которой компании представят свои будущие игры.

Причем основной упор будет на показе геймплея тайтлов, релиз которых состоится в ближайший год. Но без сюрпризов, как сообщают инсайдеры, не обойдется.

Так, на трансляции должны продемонстрировать игровой процесс Starfield, анонсировать новую игру Хидео Кодзимы (без трейлера) и не только.

Мы будем собирать все ролики и анонсы в этой заметке в реальном времени.

Трансляция

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