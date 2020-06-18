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    Новости

    События Spider-Man: Miles Morales развернутся через год после оригинала — и другие подробности

    18 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    18.06.2020
    1701
    1 минут на чтение
    События Spider-Man: Miles Morales развернутся через год после оригинала — и другие подробности

    Творческий директор Insomniac Games Брайан Хортон в блоге PlayStation раскрыл некоторые подробности Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

    Действие игры развернется в предрождественском Нью-Йорке примерно через год после событий первой части. Между энергетической корпорацией и высокотехнологичной преступной организацией началась война. И новый дом Майлза, что в Гарлеме, оказался в ее эпицентре.

    Разработчик прямо сравнивает масштабы проекта с Uncharted: The Lost Legacy. Тем не менее геймеров ждут новые сюжеты, злодеи и уникальные задания.

    Также Insomniac доработала техническую составляющую Marvel’s Spider-Man: в игре будет почти мгновенная загрузка, она поддерживает трассировку лучей, трехмерное аудио и контроллер DualSense. А город и персонажи будут выглядеть более реалистично.

    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales выйдет на PS5 до конца 2020 года — точная дата пока не называется.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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