События Spider-Man: Miles Morales развернутся через год после оригинала — и другие подробности

Творческий директор Insomniac Games Брайан Хортон в блоге PlayStation раскрыл некоторые подробности Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.
Действие игры развернется в предрождественском Нью-Йорке примерно через год после событий первой части. Между энергетической корпорацией и высокотехнологичной преступной организацией началась война. И новый дом Майлза, что в Гарлеме, оказался в ее эпицентре.
Разработчик прямо сравнивает масштабы проекта с Uncharted: The Lost Legacy. Тем не менее геймеров ждут новые сюжеты, злодеи и уникальные задания.
Также Insomniac доработала техническую составляющую Marvel’s Spider-Man: в игре будет почти мгновенная загрузка, она поддерживает трассировку лучей, трехмерное аудио и контроллер DualSense. А город и персонажи будут выглядеть более реалистично.
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales выйдет на PS5 до конца 2020 года — точная дата пока не называется.
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