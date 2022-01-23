Sony создаст анимационный фильм в конструкторе Dreams

Согласно Deadline, Sony Pictures Classics приобрела права на создание анимационного фильма A Winter’s Journey (рус. «Зимнее путешествие»). Мультфильм станет киноадаптацией романтического вокального цикла «Зимний путь» Франца Шуберта. В режиссёрское кресло сядет постановщица Алекс Хелфрехт, снявшая «Белого короля».

«Зимнее путешествие» станет первой лентой, при производстве которой будет использована игра-конструктор Dreams от студии Media Molecule. С помощью возможностей «песочницы» планируется создать мир для анимационного фильма, в котором будут объединены игра живых актёров, компьютерная и рисованная мультипликация.

Сюжет ленты вращается вокруг поэта, страдающего от безответной любви. События разворачиваются в Баварии в 1812 году, когда герой решает отправиться в опасное зимнее путешествие в горы. Никто не знает, что принесёт ему это приключение — новую жизнь или страшную смерть.

В актёрском составе значатся Джон Малкович, Джейсон Айзекс, Марцин Чарник («Открой глаза»), Оулавюр Дарри Оулафссон («Страна Рождества») и Мартина Гедек («Ложное искушение»).