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    Новости

    Сообщество в ярости: Games Workshop запретила фанатам снимать короткометражки по Warhammer 40K

    22 июля 2021
    22.07.2021
    3814
    0 минут на чтение
    Games Workshop запретила фанатам снимать короткометражки по Warhammer 40K

    Пользователи сети обратили внимание, что Games Workshop недавно обновила политику по защите своей интеллектуальной собственности. В частности, теперь без разрешения студии нельзя снимать анимационные ролики.

    Физические лица не должны создавать фанатские фильмы или анимацию на основе наших сеттингов и персонажей. Они могут выходить исключительно по лицензии Games Workshop.

    Конечно, многие фанаты возмутились такому повороту событий и справедливо отметили, что франшиза Warhammer 40K во многом популярна благодаря творчеству энтузиастов.

    Немного ранее создатель фанатских роликов по Warhammer 40K под ником AbsolutelyNothing рассказал, что GW связалась с ним и предложила сотрудничество. После того, как контент-мейкер отказался, все его ролики по этому IP были демонетизированы.

    Также Games Workshop теперь обвиняют в лицемерии, поскольку недавно она объединилась с фанатами для работы над анимационными короткометражками по Warhammer 40K.

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     Дмитрий Кинский |  11.03.2021

    С компанией будет работать в том числе автор роликов Astartes.

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