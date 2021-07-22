Сообщество в ярости: Games Workshop запретила фанатам снимать короткометражки по Warhammer 40K

Пользователи сети обратили внимание, что Games Workshop недавно обновила политику по защите своей интеллектуальной собственности. В частности, теперь без разрешения студии нельзя снимать анимационные ролики.
Физические лица не должны создавать фанатские фильмы или анимацию на основе наших сеттингов и персонажей. Они могут выходить исключительно по лицензии Games Workshop.
Конечно, многие фанаты возмутились такому повороту событий и справедливо отметили, что франшиза Warhammer 40K во многом популярна благодаря творчеству энтузиастов.
Немного ранее создатель фанатских роликов по Warhammer 40K под ником AbsolutelyNothing рассказал, что GW связалась с ним и предложила сотрудничество. После того, как контент-мейкер отказался, все его ролики по этому IP были демонетизированы.
Got some news for my #40k animations, check the link down in the thread, but here's a TLDW #WarhammerCommunity pic.twitter.com/bYMQedhaZx
— No_Tables (@No_Tables) July 17, 2021
Также Games Workshop теперь обвиняют в лицемерии, поскольку недавно она объединилась с фанатами для работы над анимационными короткометражками по Warhammer 40K.
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С компанией будет работать в том числе автор роликов Astartes.
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