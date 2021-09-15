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    Новости

    Сотрудники Activision Blizzard подали на компанию в суд. Их запугивали и пытались подкупить

    15 сентября 2021
    15.09.2021
    1083
    0 минут на чтение
    Сотрудники Activision Blizzard подали на компанию в суд. Их запугивали и пытались подкупить

    10 сентября работники Activision Blizzard и один из крупнейших американских профсоюзов Communications Workers of America подали иск к корпорации в Национальный совет по трудовым отношениям США.

    По их словам, компания намеренно препятствует организации профсоюзов с помощью запугивания, слежки, допросов, подкупа и других способов давления.

    Ранее Activision Blizzard раскритиковали за то, что она наняла юридическую контору WilmerHale для внутреннего расследования. Фирма известна тем, что встает на защиту клиентов, которые ей платят, вместо того, чтобы выявлять правонарушения.

    Параллельно с этим Activision Blizzard наняла двух новых сотрудников — главу по персоналу Джули Ходжес из Disney и коммерческого директора издательства Сандипа Дьюба из Delta Airlines.

    Такие перестановки отчасти связаны со стремлением компании расширить инклюзивность среди руководителей.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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