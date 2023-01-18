Создатель «Крайнего космоса» собрал 464 тысячи долларов на новую короткометражку

Создатель «Крайнего космоса» Олан Роджерс собрал на Kickstarter больше 464 тысяч долларов для создания новой научно-фантастической анимационной короткометражки Godspeed.

При этом изначально он планировал собрать только 80 тысяч долларов.

Как отмечает Роджерс, после отмены мультсериала он пытался уговорить правообладателей, чтобы они дали ему шанс закончить историю и собрать деньги на новый сезон с помощью краудфандинга, но безуспешно.

«Крайний космос» был моим первым собственным проектом. И его закрытие из-за слияния двух компаний после трех сезонов было душераздирающим.

Поэтому он решил взять идеи, которые собирался использовать в «Крайнем космосе» и сделать нечто совершенно оригинальное — «по очевидным юридическим причинам».

Это единственный способ, который я смог придумать, чтобы привлечь их внимание и показать им, что у них есть безумно страстное сообщество! Иногда, чтобы добраться до пункта назначения, нужно пойти в объезд, и этот объезд…

Таким образом Олан все еще надеется, что однажды сможет вернуться к «Крайнему космосу».