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    Новости

    Создатель Stardew Valley показал свою новую игру. И выглядит она восхитительно!

    22 октября 2021
    22.10.2021
    1700
    0 минут на чтение
    Создатель Stardew Valley показал свою новую игру. И выглядит она с

    Создатель Stardew Valley Эрик Барон представил геймплейный трейлер своей новой игры, над которой он по традиции работает в одиночку, — Haunted Chocolatier.

    В центре внимания шоколатье, который попадает в замок с привидениями. А вместо фермы игрокам предстоит развивать собственную кондитерскую лавку.

    Разработчик пообещал, что игра будет скорее позитивной и жизнеутверждающей, нежели страшной. Также, по словам Барона, в игре не будет мультиплеера.

    У Haunted Chocolatier пока нет даты релиза. Помимо нее Эрик работает над еще одним проектом.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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