Создатель Stardew Valley показал свою новую игру. И выглядит она восхитительно!

Создатель Stardew Valley Эрик Барон представил геймплейный трейлер своей новой игры, над которой он по традиции работает в одиночку, — Haunted Chocolatier.

В центре внимания шоколатье, который попадает в замок с привидениями. А вместо фермы игрокам предстоит развивать собственную кондитерскую лавку.

Разработчик пообещал, что игра будет скорее позитивной и жизнеутверждающей, нежели страшной. Также, по словам Барона, в игре не будет мультиплеера.

У Haunted Chocolatier пока нет даты релиза. Помимо нее Эрик работает над еще одним проектом.