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    Стартовал предзаказ июльского номера «Мира фантастики» № 212

    30 июня 2021
    30.06.2021
    324
    1 минута на чтение

    Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ июльского номера «Мира фантастики» за 2021 год. Цена стандартная — 290 рублей.

    А дату выхода в продажу и полное содержание 212 выпуска мы по традиции раскроем позже.

    Мир фантастики №212 (июль 2021) 5

    В номере вас ждут:

    • Ёко Таро и серия NieR — эксцентричны во всём
    • Сянься — китайское фэнтези, которое пишут не только в Поднебесной
    • Как феномен летних блокбастеров перевернул киноиндустрию
    • Настольные игры с механикой колодостроения
    • Небесные голиафы: советские самолёты-гиганты

    А также: рецензии на книги Алана Мура, Питера Уоттса, Аркади Мартин, Лю Цысиня и других • история Чёрной Вдовы из комиксов Marvel • юбилей Дюка Нюкема • и кое-что ещё!

    Лето — привычное время для зрелищных киноблокбастеров. Но это явление возникло не так давно — всего лишь сорок с небольшим лет назад, когда молодой режиссёр Стивен Спилберг снял фильм про акулу-людоеда. Фильм неожиданно выстрелил в мёртвый сезон, а его создатель, что называется, проснулся знаменитым. Об истории летних блокбастеров рассказывает Алексей Ионов на стр. 52.

    Как бы то ни было, подождать фильм пару лишних лет — ерунда по сравнению с тем, сколько иные читатели ждут финала своего любимого книжного цикла. И нет, я сейчас не о «Песни льда и пламени». Хотя некоторое сходство есть. В 2004 году вышел первый том цикла «Отблески Этерны» Веры Камши — блестящего авантюрно-исторического фэнтези, которое сравнивали и с Мартином, и с Дюма (стр. 4). Прошло почти двадцать лет, цикл разросся до десятка томов, а финал истории всё так же отодвигается, подобно горизонту. И, подобно циклу Джорджа Мартина, «Отблески Этерны» тоже скоро обзаведутся сериальной экранизацией, которая обещает получиться весьма достойной. Главное, чтобы финальный том вышел всё-таки раньше, чем финальный эпизод.

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    Мир фантастики №212 (июль 2021) 2

    Тем временем в продаже доступен июньский номер «Мира фантастики» с большим материалом про карьеру Марти Макфлая Майкла Дж. Фокса, книжный цикл «Пространство», серую мораль видеоигр и другими потрясающими статьями.

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    Редактор
    Главный редактор «Мира фантастики», читатель журнала с первого номера.

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