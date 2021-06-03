Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ июньского номера «Мира фантастики» за 2021 год. Цена стандартная — 290 рублей

А дату выхода в продажу и полное содержание 211 выпуска мы по традиции раскроем позже.

В номере вас ждут:

«Пространству» — 10 лет! Вспоминаем книжный цикл и сериал

Путешествие по библиотекам Средиземья

Серая мораль в видеоиграх — просто маркетинговый ход?

Как снимали первый фильм про Индиану Джонса

Впервые на русском! Питер Уоттс «Родня»

И многое другое

Вот и лето пришло! Пора отдыхать, гулять и навёрстывать книги, игры и фильмы, на которые раньше не было времени. На страницах этого выпуска мы поговорим о книжном цикле и сериале «Пространство», о народах, населяющих мир ролевой системы Pathfinder, о съёмках «Индианы Джонса: В поисках утраченного ковчега». Вспомним творческий путь актёра Майкла Джей Фокса, погрузимся в удивительный мир странных американских религиозных культов и плотно познакомимся с детективными настольными играми. А для тех, кто хочет чего-то посерьёзнее, — новый выпуск колонки Сергея Шикарева, статья Леонида Мойжеса о серой морали в видеоиграх и материал Антона Первушина о многоразовых системах запуска космических аппаратов. К лету готовы? Тогда ПОЕХАЛИ!

Тем временем в продаже доступен майский номер «Мира фантастики» с большим материалом про творчество Михаила Булгакова и другими потрясающими статьями.