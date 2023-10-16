Стартовал предзаказ октябрьского «Мира фантастики» (№ 239) за 2023 год

На сайте Hobby Games стартовал предзаказ октябрьского номера журнала «Мира фантастики» за 2023 год. Цена прежняя — 390 рублей.
Из 239-го номера вы узнаете:
- почему Уолт Дисней плохо учился в школе;
- какие последствия будут у атомного взрыва в космосе;
- чем Солид Снейк отличается от Нейкед Снейка;
- какой была и стала итальянская фантастика;
- почему мы так и не узнаем, как использовать три ракушки из «Разрушителя».
- А ещё: рецензии на книги Сергея Лукьяненко, Макса Фрая, Брендона Сандерсона и других • обзор настольной игры «Неон» • научная сторона теории палеоконтакта • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Сергей Дулин, Семен Проскуряков, Александр Шалдин
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.