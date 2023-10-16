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    Стартовал предзаказ октябрьского «Мира фантастики» (№ 239) за 2023 год

    16 октября 2023
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    16.10.2023
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    Стартовал предзаказ октябрьского «Мира фантастики» (№ 239) за 2023 год

    На сайте Hobby Games стартовал предзаказ октябрьского номера журнала «Мира фантастики» за 2023 год. Цена прежняя — 390 рублей.

    Из 239-го номера вы узнаете:

    • почему Уолт Дисней плохо учился в школе;
    • какие последствия будут у атомного взрыва в космосе;
    • чем Солид Снейк отличается от Нейкед Снейка;
    • какой была и стала итальянская фантастика;
    • почему мы так и не узнаем, как использовать три ракушки из «Разрушителя».
    • А ещё: рецензии на книги Сергея Лукьяненко, Макса Фрая, Брендона Сандерсона и других • обзор настольной игры «Неон» • научная сторона теории палеоконтакта • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Сергей Дулин, Семен Проскуряков, Александр Шалдин

    Мир фантастики №239 (октябрь 2023) 5
    Мир фантастики №239 (октябрь 2023) 7
    Мир фантастики №239 (октябрь 2023) 3
    Мир фантастики №239 (октябрь 2023) 4
    Мир фантастики №239 (октябрь 2023) 6
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