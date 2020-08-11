Стартовал прием заявок на конкурс «Москва Инноваций-2050»

Издательская платформа ЛитРес: Самиздат объявила, что начался прием заявок на конкурс «Москва Инноваций-2050» — любой желающий может пофантазировать о том, как изменится столица России и жизнь москвичей спустя 30 лет.
Участники должны представить фантастические произведения объемом в 10-20 тысяч символов. Формат работы на выбор автора: это может быть как рассказ, так и эссе.
Местом действия фантастических рассказов конкурсантов станут двадцать пять точек на карте столицы, среди которых Красная площадь, «Москва-Сити», Патриаршие пруды, МГУ, Большой театр, Берсеневская набережная, «Лужники», Аптекарский огород, Библиотека им. Ленина, Останкинская башня, Цифровое деловое пространство, Третьяковская галерея, Воробьевы горы, Парк «Музеон» и многие другие.
Рассказы победителей озвучат профессиональные чтецы, опубликуют на сайте «ЛитРеса» и напечатают в специальном сборнике ко Дню города.
Заявки принимаются до 20 августа включительно. А 26 числа жюри выберет 20 финалистов. Их работы также будут опубликованы на интерактивной карте Москвы, которая создана в партнерстве с Цифровым деловым пространством и Агентством инноваций Москвы.
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