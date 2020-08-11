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    Новости

    Стартовал прием заявок на конкурс «Москва Инноваций-2050»

    11 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    11.08.2020
    1431
    0 минут на чтение
    Стартовал прием заявок на конкурс «Москва Инноваций-2050»

    Издательская платформа ЛитРес: Самиздат объявила, что начался прием заявок на конкурс «Москва Инноваций-2050» — любой желающий может пофантазировать о том, как изменится столица России и жизнь москвичей спустя 30 лет.

    Участники должны представить фантастические произведения объемом в 10-20 тысяч символов. Формат работы на выбор автора: это может быть как рассказ, так и эссе.

    Местом действия фантастических рассказов конкурсантов станут двадцать пять точек на карте столицы, среди которых Красная площадь, «Москва-Сити», Патриаршие пруды, МГУ, Большой театр, Берсеневская набережная, «Лужники», Аптекарский огород, Библиотека им. Ленина, Останкинская башня, Цифровое деловое пространство, Третьяковская галерея, Воробьевы горы, Парк «Музеон» и многие другие.

    Рассказы победителей озвучат профессиональные чтецы, опубликуют на сайте «ЛитРеса» и напечатают в специальном сборнике ко Дню города.

    Заявки принимаются до 20 августа включительно. А 26 числа жюри выберет 20 финалистов. Их работы также будут опубликованы на интерактивной карте Москвы, которая создана в партнерстве с Цифровым деловым пространством и Агентством инноваций Москвы.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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