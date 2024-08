Авторы антологии «Любовь. Смерть. Роботы» анонсировали Secret Level. Это набор из 15 эпизодов, посвященная Warhammer 40,000: Space Marine 2, Sifu, The Outer Worlds, God of War, Mega Man, Unreal Tournament, Spelunky, Pac-Man. New World, Crossfire, Concord, Armored Core, Exodus и Honor of Kings.







Премьера ожидается 10 декабря.