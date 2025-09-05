КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

Самые прибыльные фильмы в истории: бюджет/сборы
Приквелы «Звёздных войн» заслуживают больше любви
Стивен Спилберг хотел снять фильм по Call of Duty

Андрей Квасков
5 сентября 12:48
63
1 минута на чтение
Несколько источников Puck News заявили, что Стивен Спилберг хотел заняться экранизацией Call of Duty.

Одним из условий режиссера стало получение полного творческого контроля над фильмом, но это не устроило Activision. В сети также вспомнили слова сына постановщика, Макса Спилберга, который в 2024 году заявлял, что Стивен фанатеет от сюжетных кампаний Call of Duty.

В начале сентября 2025-го права на экранизацию шутеров выкупила Paramount Pictures. Пока что речь идет об одном фильме, но журналисты уточняют, что партнерство подразумевает потенциальное расширение франшизы в кино и на телевидении.

