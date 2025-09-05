Стивен Спилберг хотел снять фильм по Call of Duty





Одним из условий режиссера стало получение полного творческого контроля над фильмом, но это не устроило Activision. В сети также вспомнили слова сына постановщика, Макса Спилберга, который в 2024 году заявлял, что Стивен фанатеет от сюжетных кампаний Call of Duty.





Пока что речь идет об одном фильме, но журналисты уточняют, что партнерство подразумевает потенциальное расширение франшизы в кино и на телевидении. В начале сентября 2025-го права на экранизацию шутеров выкупила Paramount Pictures.

Несколько источников Puck News заявили, что Стивен Спилберг хотел заняться экранизацией Call of Duty.