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    Новости

    «Студия 101» открыла предзаказ «Юных сыщиков в поисках чудовищ». Это детективная НРИ для игры с детьми

    16 апреля 2021
    Кот-император
    16.04.2021
    370
    0 минут на чтение
    «Студия 101» открыла предзаказ «Юных сыщиков в поисках чудовищ». Это детективная НРИ для игры с детьми 1

    «Студия 101» открыла предзаказ на русскоязычное издание испанской детективной ролевой игры «Юные сыщики в поисках чудовищ» (Pequeños Detectives de Monstruos). По задумке авторов, в неё особенно легко играть вместе с детьми, а этому помогают яркие иллюстрации, лаконичные правила, необычное оформление и возможность разыгрывать что-то вроде «ролевых игр живого действия».

    В «Сыщиках» участники возьмут на себя роли сотрудников тайного Агентства, которое разбирается со сверхъестественными делами вроде пропажей носков или странными звуками по ночами. За подобными происшествиями обычно стоят монстры тьмы, и юные детективы — единственные, кто им может противостоять!

    Примеры вёрстки

    «Студия 101» открыла предзаказ «Юных сыщиков в поисках чудовищ». Это детективная НРИ для игры с детьми 4 «Студия 101» открыла предзаказ «Юных сыщиков в поисках чудовищ». Это детективная НРИ для игры с детьми 2

    Игра поддерживает три формата: традиционная за столом, по всему дому (можно заглядывать в шкафы и под кровати!) и на свежем воздухе.

    Основных вариантов игры тоже три: поимка монстра (чтобы его перевоспитали в Агентстве), приручение монстра (довольные монстры не проказничают), поиск спрятанных вещей (а то некоторые монстры вечно всё прячут).

    В ходе предзаказа участники могут заказать как книгу правил, так и дополнительные материалы вроде набора кубиков, ширму старшего детектива (так здесь называют ведущего) и полевую тетрадь (большой и подробный лист героя). Книга правил обойдётся в 1490 рублей (при РРЦ в 1990 рублей).

    Доставка планируется в сентябре 2021-го.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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