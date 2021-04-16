«Студия 101» открыла предзаказ «Юных сыщиков в поисках чудовищ». Это детективная НРИ для игры с детьми

«Студия 101» открыла предзаказ на русскоязычное издание испанской детективной ролевой игры «Юные сыщики в поисках чудовищ» (Pequeños Detectives de Monstruos). По задумке авторов, в неё особенно легко играть вместе с детьми, а этому помогают яркие иллюстрации, лаконичные правила, необычное оформление и возможность разыгрывать что-то вроде «ролевых игр живого действия».

В «Сыщиках» участники возьмут на себя роли сотрудников тайного Агентства, которое разбирается со сверхъестественными делами вроде пропажей носков или странными звуками по ночами. За подобными происшествиями обычно стоят монстры тьмы, и юные детективы — единственные, кто им может противостоять!

Примеры вёрстки

Игра поддерживает три формата: традиционная за столом, по всему дому (можно заглядывать в шкафы и под кровати!) и на свежем воздухе.

Основных вариантов игры тоже три: поимка монстра (чтобы его перевоспитали в Агентстве), приручение монстра (довольные монстры не проказничают), поиск спрятанных вещей (а то некоторые монстры вечно всё прячут).

В ходе предзаказа участники могут заказать как книгу правил, так и дополнительные материалы вроде набора кубиков, ширму старшего детектива (так здесь называют ведущего) и полевую тетрадь (большой и подробный лист героя). Книга правил обойдётся в 1490 рублей (при РРЦ в 1990 рублей).

Доставка планируется в сентябре 2021-го.