    3
    Новости

    Студия бывшего продюсера «Ведьмака 3» анонсировала свою первую игру — Gord

    13 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    13.04.2021
    1376
    0 минут на чтение
    Студия бывшего продюсера «Ведьмака 3» анонсировала свою первую игру — Gord

    Студия Covenant, которую основал бывший продюсер The Witcher 3: Wild Hunt Стэн Джаст, анонсировала свою первую игру — Gord.

    Это стратегия с элементами выживания в сеттинге мрачного славянского фэнтези. Сами разработчики описываются проект как смесь Frostpunk и Cities: Skylines.

    Суть игры — выживать и развивать свое поселение. Однако сделать это будет непроста из-за вражеских племен, ужасных чудовищ и загадочных сил. Задачу также могут усложнить члены племени самого игрока — если их показатели здравомыслия или бремени достигнут критической отметки, они сойдут с ума и взбунтуются.

    Одна из главных особенностей проекта — побочные задания и сценарии испытаний, созданные при помощи процедурной генерации.

    Gord выйдет в 2022 году — точной даты пока нет. В Steam уже появилась страница игры.

    Трейлер

    Скриншоты

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези 16
      0
      17695
      Читаем книгу Аркади Мартин «Память, что зовётся империей»: византийская космоопера

      Во фрагменте посол шахтёрской станции Махит Дзмаре осматривает мёртвое тело предыдущего посла. И уже по первому впечатлению кажется, что Махит оказалась в центре политических интриг.

      Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста
      0
      54972
      Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста

      Свежий выпуск Фантастического подкаста.

      Сериал «Сквозь снег», 2 сезон: классовая борьба в новом Ноевом ковчеге 4
      0
      24518
      Сериал «Сквозь снег», 2 сезон: классовая борьба в новом Ноевом ковчеге

      Второй сезон исправил ошибки первого, но потерял нескольких заметных пассажиров по дороге.

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2021 7
      0
      32511
      Чарльз Стросс «Дженнифер Морг»: возвращение супершпиона и демонолога Боба Говарда

      Вторая часть хроники из будней Прачечной — самой секретной британской спецслужбы.

      «Утиные истории» закрыты. За что мы их полюбили 13
      0
      74311
      «Утиные истории» закрыты. За что мы их полюбили

      Семья и приключения на первом плане. А ещё — целый ворох камео!

      Читаем книгу «Предел» Сергея Лукьяненко: продолжение космооперы «Порог»
      0
      79163
      Читаем книгу «Предел» Сергея Лукьяненко: продолжение космооперы «Порог»

      Криди и Анге пытаются посадить катер на поверхность планеты. Одна беда — эту планету раздирает большая война обезьян, которые взрывают друг друга ядерными бомбами.

      Видео: обзор эпической настолки «Властелин Колец: Странствия в Средиземье»
      0
      191521
      Видео: обзор эпической настолки «Властелин Колец: Странствия в Средиземье»

      Новый ролик от Hobby World.

      It Takes Two: игра-сказка про стокгольмский синдром
      0
      82797
      It Takes Two: игра-сказка про стокгольмский синдром

      Лучшая кооперативная головоломка со времён Portal 2.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить