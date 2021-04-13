Студия бывшего продюсера «Ведьмака 3» анонсировала свою первую игру — Gord

Студия Covenant, которую основал бывший продюсер The Witcher 3: Wild Hunt Стэн Джаст, анонсировала свою первую игру — Gord.

Это стратегия с элементами выживания в сеттинге мрачного славянского фэнтези. Сами разработчики описываются проект как смесь Frostpunk и Cities: Skylines.

Суть игры — выживать и развивать свое поселение. Однако сделать это будет непроста из-за вражеских племен, ужасных чудовищ и загадочных сил. Задачу также могут усложнить члены племени самого игрока — если их показатели здравомыслия или бремени достигнут критической отметки, они сойдут с ума и взбунтуются.

Одна из главных особенностей проекта — побочные задания и сценарии испытаний, созданные при помощи процедурной генерации.

Gord выйдет в 2022 году — точной даты пока нет. В Steam уже появилась страница игры.

Трейлер

Скриншоты