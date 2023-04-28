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    Новости

    Свежий трейлер «Воланда» по роману Булгакова. Фильм переименовали в «Мастера и Маргариту»

    28 апреля 2023
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    28.04.2023
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    «Кинопоиск» опубликовал свежий трейлер «Мастера и Маргариты» — теперь так называется «Воланд». Продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян объяснил это решение желанием «объединить силу и дух романа с историей, которую хотим рассказать зрителям в нашем фильме».

    Режиссёром выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Воланда сыграл Аугуст Диль. В «Мастере и Маргарите» также снялись  Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Евгений Цыганов, Игорь Верник и другие.

    Ранее СМИ сообщали, что судьба экранизации может оказаться под вопросом из-за финансирования, цензуры и ухода прокатчика Universal Pictures, но в итоге у картины нашёлся новый дистрибьютор.

    Первоначально фильм должен был выйти 1 января 2023-го, но его отложили. Сейчас конкретной даты нет — картина просто ожидается в 2023-м.

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