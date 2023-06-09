«Тебя больше нет. Тебя не спасти» — тизер-трейлер сериала «Библиотекарь»

Стриминговый сервис more.tv опубликовал первый тизер-трейлер фантастического сериала «Библиотекарь» по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова.

В центре сюжета актер-неудачник, который уезжает в родной город, где узнает об охоте на книги малоизвестного писателя, обладающие магическими свойствами.

Главную роль в сериале исполнил Никита Ефремов. А режиссером шоу выступил Игорь Твердохлебов, известный по «Триггеру».

Премьера состоится в июне — точной даты пока нет.