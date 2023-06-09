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    Новости

    «Тебя больше нет. Тебя не спасти» — тизер-трейлер сериала «Библиотекарь»

    9 июня 2023
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    09.06.2023
    676
    0 минут на чтение
    «Тебя больше нет. Тебя не спасти» — тизер-трейлер сериала «Библиотекарь»

    Стриминговый сервис more.tv опубликовал первый тизер-трейлер фантастического сериала «Библиотекарь» по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова.

    В центре сюжета актер-неудачник, который уезжает в родной город, где узнает об охоте на книги малоизвестного писателя, обладающие магическими свойствами.

    Главную роль в сериале исполнил Никита Ефремов. А режиссером шоу выступил Игорь Твердохлебов, известный по «Триггеру».

    Премьера состоится в июне — точной даты пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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