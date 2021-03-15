«Каро» предложила геймерам аренду кинозалов

Киносеть «Каро» предложила геймерам услугу бронирования кинозалов. Ее потенциальная аудитория — 65 миллионов российских игроков.

Президент компании Ольга Зинякова считает, что сейчас самое время для запуска услуги, поскольку крупные фильмы вновь переносят.

Ранее аналогичный сервис запустили кинотеатры в Южной Корее, Великобритании и США.

Цена аренды зависит от нескольких параметров: местоположения, вместимости и дня недели. К примеру, в Москве с понедельника по четверг зал на 44 места на два часа обойдется в 12 тысяч рублей, а в выходные — в 15 тысяч. В других городах стоимость будет ниже.

«Каро» рассчитывает, что в течение трех лет «игровая» выручка составит 2−3% от кассовых сборов киносети.