Теперь «Уэнсдей» самый популярный англоязычный сериал на Netflix

Netflix внес изменения в формулу подсчета самых популярных фильмов и сериалов, а также еженедельных топ-10.
Если раньше стриминговый сервис учитывал только общее время просмотра, то теперь он будет делить этот показатель на продолжительность фильма и сериала.
Кроме того, онлайн-кинотеатр увеличил окно подсчета для общего рейтинга — с 28 дней с момента выхода контента до 91 дня.
Так, с сегодняшнего дня самым популярным англоязычным сериалом на Netflix вместо «Очень странных дел» стала «Уэнсдей», у которой оказалось 252,1 миллиона просмотров.
Что касается фильмов, то лидерство как было у «Красного уведомления», так и осталось. Сейчас у него 230,9 миллиона просмотров.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.