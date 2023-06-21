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    Новости

    Теперь «Уэнсдей» самый популярный англоязычный сериал на Netflix

    21 июня 2023
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    21.06.2023
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    0 минут на чтение
    Теперь «Уэнсдей» самый популярный англоязычный сериал на Netflix

    Netflix внес изменения в формулу подсчета самых популярных фильмов и сериалов, а также еженедельных топ-10.

    Если раньше стриминговый сервис учитывал только общее время просмотра, то теперь он будет делить этот показатель на продолжительность фильма и сериала.

    Кроме того, онлайн-кинотеатр увеличил окно подсчета для общего рейтинга — с 28 дней с момента выхода контента до 91 дня.

    Так, с сегодняшнего дня самым популярным англоязычным сериалом на Netflix вместо «Очень странных дел» стала «Уэнсдей», у которой оказалось 252,1 миллиона просмотров.

    Что касается фильмов, то лидерство как было у «Красного уведомления», так и осталось. Сейчас у него 230,9 миллиона просмотров.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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