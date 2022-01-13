Теперь вы можете прочитать сценарий «Дюны» Дени Вильнева

В сети опубликовали сценарий экранизации «Дюны», за который помимо Дени Вильнева отвечали Эрик Рот («Форрест Гамп») и Джон Спэйтс («Доктор Стрэндж»).

И все трое — огромные фанаты оригинального произведения Фрэнка Герберта.

По словам Вильнева, «Дюна» для него — это психологический триллер, приключение, фильм о войне, взрослении и история любви в одном флаконе.

Эрик Рот признался, что хорошо знаком с романом с подросткового возраста. Его очень зацепили проработка мира, глоссарий, социальный аспект и взгляд писателя на изменения окружающей среды.

А Джон Спэйтс возвращался к книгам каждый год, как к «Властелину колец» и некоторым другим культовым произведениям.