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    Теперь вы можете прочитать сценарий «Дюны» Дени Вильнева

    13 января 2022
    13.01.2022
    934
    0 минут на чтение
    Сценарий

    В сети опубликовали сценарий экранизации «Дюны», за который помимо Дени Вильнева отвечали Эрик Рот («Форрест Гамп») и Джон Спэйтс («Доктор Стрэндж»).

    И все трое — огромные фанаты оригинального произведения Фрэнка Герберта.

    По словам Вильнева, «Дюна» для него — это психологический триллер, приключение, фильм о войне, взрослении и история любви в одном флаконе.

    Эрик Рот признался, что хорошо знаком с романом с подросткового возраста. Его очень зацепили проработка мира, глоссарий, социальный аспект и взгляд писателя на изменения окружающей среды.

    А Джон Спэйтс возвращался к книгам каждый год, как к «Властелину колец» и некоторым другим культовым произведениям.

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     Кирилл Размыслович |  19.09.2021

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